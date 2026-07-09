Con su participación en cuartos de final en duda, el jugador suizo está muy cerca de dejar Friburgo para reforzar al Newcastle.

Con aporte de tres goles y dos asistencias, Johan Manzambi ha sido figura estelar de la Selección de Suiza en el Mundial, pero paradójicamente se perdió el partido que valió la histórica clasificación a cuartos de final, tras eliminar a Colombia en los penales, a causa de una contusión en la rodilla que también lo mantiene en duda para el duelo del próximo sábado ante Argentina en Kansas City.

Mientras todo el país enciende velas para que el futbolista del Friburgo alemán esté en condiciones de disputar el cara a cara ante los vigentes campeones del mundo, algo que el propio entrenador Murat Yakin ya avisó que si sucede será “con lo justo”, el jugador de padre congoleño y madre angoleña es también protagonista en el mercado de fichajes europeo.

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, después de días de negociación el club alemán habría aceptado el ofrecimiento del Newcastle de la Premier League y el fichaje de Manzambi está prácticamente cerrado por una suma de 60 millones de euros más bonus por objetivos, lo que además lo convertiría en el futbolista suizo más caro de la historia.

Hasta la fecha, es Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza, el jugador de dicho país involucrado en la transferencia más cara, producto de los 54 millones de euros que Arsenal supo pagar por él en 2016 para sacarlo del Borussia Monchengladbach.

Manzambi acumula tres goles y dos asistencias en el Mundial.

En ese sentido, la nueva operación emparenta a Manzambi y Xhaka por tratarse de transferencias desde la Bundesliga a la Premier League. Claro que en el caso del jugador del Friburgo, esa negociación todavía tiene que cerrarse de manera oficial.

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Preocupación en aumento por Manzambi

Lejos de haberse despejado los temores sobre la posibilidad que de Johan Manzambi pueda perderse los cuartos de final del Mundial ante Argentina, desde el diario Blick destacaron este jueves que el jugador todavía no pudo entrenarse a la par del grupo y señalaron la falta de comunicación oficial de parte de la Federación sobre su condición como un motivo para alertarse.

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