Aumenta la polémica: las dos nuevas incidencias que tendrá el VAR en el Mundial 2026

El vídeo análisis tendrá dos nuevas tareas para la Copa del Mundo 2026.

Por Germán Carrara

El VAR, durante la Copa del Mundo 2026, también chequeará tiros de esquina y posibles segundas tarjetas amarillas.
Selecciones, jugadores, hinchas y la propia FIFA, ya se preparan para lo que será la Copa del Mundo que estará comenzando en poco más de 6 meses y que se disputará en distintos estadios de Estados Unidos, México y Canadá (iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y cerrará con la Final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey).

Para tal certamen, el organismo que preside Gianni Infantino, este viernes 5 de diciembre, estará realizando el sorteo en Washington, con el que distribuirá a los 42 clasificados y a los 6 cupos, que restan definirse entre el Repechaje de la UEFA y el Torneo Clasificatorio Intercontinental, en 12 grupos. Además, quedará establecido el cuadro de las fases de eliminación, el cual, por primera vez en la historia, comenzará en los 16vos de Final.

Asimismo, al día siguiente, el sábado 6, también desde la ciudad estadounidense, la FIFA realizará una transmisión en vivo mediante sus canales oficiales (sitio web, aplicación FIFA+ y cuentas de redes sociales) en la que mostrará cómo reparte entre las 16 sedes (11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá) los cruces de la Fase de Grupos.

Pero las novedades no terminan ahí. Aparentemente, la entidad que regula al fútbol a nivel global, anunciará en los próximos días que el VAR tendrá dos nuevas tareas, que añadirá a las que ya se venía ocupando, durante la Copa del Mundo 2026.

Conforme al periódico The Times, los jueces de campo ahora también podrán recibir asistencia ante dudas que puedan existir en el cómputo de los tiros de esquina, así como también en situaciones que puedan llegar a significar una segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, expulsión.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de Mundial 2026?

El sorteo para definir los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para el viernes 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos.

En esta ceremonia, se sortearán las 48 selecciones participantes para definir los 12 grupos de la primera fase del torneo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Un día después, el sábado 6 de diciembre, se revelará el calendario completo de partidos, incluyendo las sedes y los horarios de cada encuentro.

En síntesis

  • El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzando el 11 de junio.
  • El sorteo de grupos de la Copa Mundial será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington.
  • El VAR tendrá nuevas tareas: asistir en tiros de esquina y segunda tarjeta amarilla.
