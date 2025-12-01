La FIFA, una vez más, aclaró cuál es su postura respecto al conteo de los títulos del campeonato del mundo. Básicamente, es el mismo que se aplica en todo el planeta, menos en Uruguay, en donde insisten en computar como campeonatos globales las medallas de oro de los Juegos Olímpicos de París 1924 y de Ámsterdam 1928.

Resulta que la entidad que preside Gianni Infantino, así como ya lo ha hecho en otras ocasiones a través de su sitio web, publicó en sus redes sociales, como parte de la cuenta regresiva para el sorteo del Mundial 2026 (a desarrollarse este viernes 5 de diciembre), que la tabla histórica la lidera Brasil con 5 consagraciones (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), seguido por Italia (1934, 1938, 1982 y 2006) y por Alemania (1954, 1974, 1990, 2014) con 4 cada uno y por Argentina con 3 (1978, 1986 y 2022).

De por sí, a primera vista se exhibe que la FIFA no añade a los charrúas inmediatamente por detrás de la Verdeamarela. E incluso, lo destaca a las espaldas de la Albiceleste, con dos títulos (el de 1930 y el de 1950), al mismo nivel que Francia (1998 y 2018), ambos por encima de Inglaterra (1966) y España (2010), quienes cierran la clasificación.

Lo cierto es que la AUF nunca pudo sustentar su postura ante la FIFA (ni siquiera en la actualidad con la relación que evidencian Ignacio Alonso y Gianni Infantino por la organización del Mundial 2030) con un documento válido que certifique que en algún momento de la historia dicho organismo reconoció sus victorias en los Juegos Olímpicos como títulos mundiales, más allá de algún recorte de periódicos de la época, que, curiosamente, trascendieron recién en los últimos años.

La publicación de la FIFA a la espera del sorteo del viernes 5/12.

Es más, la empresa Puma, que vistió a la Celeste en la Copa del Mundo de Qatar, notificó en 2021 a la Asociación del Fútbol Uruguayo que por pedido de la FIFA debían quitar dos de las cuatro estrellas que vienen acompañando al escudo.

Sin embargo, desde el país oriental resistieron y meses después respaldaron su teoría con un escrito dedicado a la Selección de Uruguay en una muestra que organizó el Ministerio de Deporte de Qatar en el Museo Nacional ubicado en Doha, en la previa y en el durante del último certamen disputado a fines del 2022.

Bélgica también desmiente a Uruguay

En el Monumento a los Campeones del Mundo, que se localiza enfrente del Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay añadió a Bélgica, ganador del Torneo de Fútbol de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, como uno de los campeones mundiales. No obstante, la Royal Belgian Football Association jamás catalogó aquella consagración como un título equivalente al de una Copa del Mundo.

