Lautaro Martínez repuntó notablemente sus estadísticas en la Serie A. Luego de recibir algunas críticas en Italia por apenas haber marcado 3 goles en 10 partidos, convirtió 5 en sus últimas 5 presentaciones por el campeonato local: vs. Lazio, Pisa (x2), Como y Genoa (contra quien además registró una asistencia para Yann Bisseck).

De esta forma, el Toro es nuevamente el líder de la tabla de goleadores del certamen italiano con 8 gritos en 15 fechas, dejando atrás en la clasificación a Christian Pulisic del AC Milan (7), a su compañero en el Inter de Milán Hakan Çalhanoğlu y a Riccardo Orsolini del Bologna (estos dos últimos, ambos con 6 anotaciones).

Pero además, Lautaro Martínez, con los 12 goles que asentó hasta entonces en la temporada contando también los que firmó por Champions League, asoma en un puesto destacable en la tabla de los máximos artilleros de la temporada de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

De momento aparece en el sexto escalón, mientras que en el Top 5 resaltan: Harry Kane del Bayern Munich con 29 goles en 24 compromisos, Kylian Mbappé del Real Madrid con 26 en 22, Erling Haaland del Manchester City con 23 en 22, Mason Greenwood del Olympique de Marsella con 14 en 21 y Ferran Torres del FC Barcelona con 13 en 21.

Por otro lado, vale mencionar que hay otro delantero de la Selección Argentina que se encuentra entre los 10 mayores goleadores de la campaña europea 25/26. Se trata de Julián Alvarez, que en el Atlético de Madrid acumula 11 tantos en 22 partidos, cifras que le alcanzan para posicionarse en el noveno lugar.

Lautaro Martínez y Julián Alvarez, bien arriba en la tabla de goleadores del año calendario

Lautaro Martínez y Julián Alvarez también dicen presente en el Top 10 de la tabla de goleadores de la 5 grandes ligas europeas del 2025. En este caso, los futbolistas argentinos alternan sus puestos. La Araña figura sexto con 28 gritos en 50 presencias, mientras que el Toro está noveno con 27 tantos en 47 cotejos.

Por cierto, el ranking lo encabezan Kylian Mbappé de 55 celebraciones en 54 presentaciones, Harry Kane de 47 en 50 y Erling Haaland de 35 en 40. Más atrás, Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) con 31 en 48 y el Balón de Oro Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) con 28 en 41.

