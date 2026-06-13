La Federación europea anunció la extensión de contrato hasta 2028 para Rangnick, que venía siendo seguido de cerca por el Milan.

A pocos días de que la Selección Argentina haga su estreno en el Mundial frente a Argelia, mientras Lionel Scaloni ultima detalles en el búnker albiceleste, uno de sus rivales del Grupo J tomó una decisión importante con respecto a su futuro luego de la Copa. Y es que Austria decidió blindar a su entrenador Ralf Rangnick y confirmó la renovación de su contrato hasta mediados de 2028, despejando las dudas sobre su continuidad con las que llegó al certamen.

La decisión toma relevancia porque durante las últimas semanas el nombre del alemán de 67 años aparecía vinculado al Milan, que lo tenía como uno de los principales candidatos para encabezar su nuevo proyecto deportivo. Sin embargo, el entrenador optó por continuar al frente del seleccionado austríaco, donde viene desarrollando un ciclo que le permitió devolver al equipo a una Copa del Mundo después de tres décadas de ausencia.

“Con este acuerdo, el futuro deportivo de la selección nacional queda claro de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo la dirección de Ralf Rangnick, la selección austriaca ha experimentado un desarrollo excepcional tanto dentro como fuera del terreno de juego en los últimos años y se ha consolidado en el panorama internacional”, señaló la Federación Austríaca mediante un comunicado oficial al anunciar la extensión del vínculo.

Desde su llegada en junio de 2022, Rangnick dirigió 45 encuentros, con un saldo de 27 victorias, ocho empates y apenas diez derrotas. Además de clasificar a Austria al Mundial, también condujo al equipo hasta los octavos de final de la Eurocopa 2024, consolidando un proyecto que ilusiona a los europeos.

Austria continuará el ciclo de “El Profesor” hasta 2028 más allá de su rendimiento en el Mundial.

Apodado “El Profesor”, Rangnick es considerado uno de los grandes revolucionarios tácticos del fútbol moderno. Obsesivo del tiempo, los espacios y la presión alta, fue uno de los principales impulsores del gegenpressing, el modelo que luego influiría en entrenadores como Jürgen Klopp y Thomas Tuchel, el cual consta en la búsqueda de recuperar la posesión en un lapso de ocho segundos e intentar rematar al arco en los 10 segundos posteriores.

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Ahora, con su futuro asegurado, Rangnick buscará trasladar esa identidad al Mundial, donde se cruzará con Argentina el próximo lunes 22 de junio, por la seguda fecha de la fase de grupos.

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