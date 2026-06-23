El delantero de 18 años estaba cedido por Al Ahly. Fue la madurez competitiva que demostró en sus dos primeras participaciones en el Mundial lo que terminó de convencer a la dirigencia.

La Selección de Egipto sorprendió al incluir a la lista de 26 futbolistas convocados para el Mundial a un jugador que ni siquiera había hecho todavía su debut profesional con Barcelona, club al que llegó cedido a inicios de año para integrarse al Juvenil B. Se trata de Hamza Abdelkarim, delantero de apenas 18 años que ya ha tenido oportunidad de sumar minutos en los dos partidos que jugó el seleccionado en el certamen FIFA, ante Bélgica y Nueva Zelanda.

Por si esa oportunidad de hacer experiencia en su primera Copa del Mundo, en la que ya acumula 28 minutos de juego, no hubiese sido suficiente buena noticia para la joya egipcia, desde el club culé se confirmó este martes que se hará uso de la opción de compra que le fijó Al Ahly al contrato de cesión que expiraba el 30 de junio.

Luego de acordar con el club egipcio el pago de 1.5 millones de euros, Abdelkarim firmará contrato con la institución hasta junio de 2029, en primera instancia para sumarse a las filas del equipo filial, pero con proyección para ser parte del plantel que entrena a las órdenes de Hansi Flick.

El delantero impresionó a los entrenadores del club por su gran capacidad goleadora, ya que logó marcar seis tantos en los ocho partidos oficiales de Liga que llegó a disputar una vez que se resolvieron los trámites administrativos que demoraron su debut. Y fue la madurez competitiva que demostró siendo parte de los dos partidos que lleva disputados la Selección de Egipto en el Mundial lo que terminó de convencer a los culés.

Hamza Abdelkarim recibió la 9 de Egipto en el Mundial.

¿Quién es Hamza Abdelkarim?

Aunque solo tiene 8 partidos acumulados como profesional, todos ellos con Al Ahly, Abdelkarim tiene un importante recorrido en los seleccionados de su país, habiéndose destacado tanto en el último Mundial Sub 17 como en la Copa África de la categoría.

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Hansi Flick, entrenador del primer equipo de Barcelona, ya había reconocido estar al tanto de sus buenas prestaciones con el Juvenil y no descartó hacerlo parte de la próxima pretemporada. “Podría ser una opción para nosotros”, aceptó al ser consultado al respecto.

Hamza nació en El Cairo, el primero de enero de 2008, y se unió a la cantera de Al Ahly a los 12 años. En 2025 fue convocado por primera vez al primer equipo y antes de hacer su debut profesional, en febrero, ya había acumulado elogios que lo llamaban a ser una de las grandes estrellas del fútbol egipcio.

Data clave

Hamza Abdelkarim juega el Mundial con Egipto y suma 28 minutos en dos partidos.

juega el Mundial con Egipto y suma 28 minutos en dos partidos. 1.5 millones de euros pagó Barcelona al Al Ahly para comprar al delantero.

pagó Barcelona al Al Ahly para comprar al delantero. Junio de 2029 es el vencimiento del nuevo contrato del jugador con el Barcelona.