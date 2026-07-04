Basta de inventos: Paredes debe ser el 5 de la Selección Argentina hasta que termine el Mundial

Ni Enzo, ni Alexis ni De Paul se sienten cómodos en la posición en esta Copa del Mundo. Cuando el volante de Boca entra desde el banco, el equipo se ordena mejor.

Para Scaloni debe ser difícil decirle a Enzo Fernández, a Rodrigo De Paul o a Alexis Mac Allister que uno de ellos debería salir del equipo titular de la Selección Argentina, cuando en el Mundial pasado, en la última Copa América y en todo el proceso post Qatar compartieron a la perfección el triángulo del mediocampo.

Sin embargo, la realidad del fútbol que está mostrando la Copa del Mundo en general, más el estilo de juego que adoptó Argentina en este certamen y el mix de niveles y estado físico de los jugadores de la Selección obligan a, por lo menos, pensar en un cambio de planes que incluso tiene nombre y apellido: Leandro Paredes.

Sin la presencia de Ángel Di María, ni la de otro extremo en su reemplazo, Scaloni llevó a esta Selección Argentina a jugar el Mundial 2026 con mayor presencia de futbolistas por el centro del campo. Entre los tres volantes y Thiago Almada arman un rombo para crear juego, se la dan a Messi y el 10 termina las jugadas con el delantero de turno que lo acompañe (en casi todo la copa, hasta ahora, fue Lautaro Martínez).

Bajo este esquema, resulta fundamental contar con un 5 natural, algo que a Enzo, a De Paul y a Alexis Mac Allister les está costando. Los tres son mediocampistas más de impacto ofensivo, por lo que se sienten presos en la zona de la contención, lo que lleva a que sus rendimientos queden desaprovechados en lo que va del Mundial.

Leandro Paredes ordena a Argentina (Getty)

La solución está en el banco, aunque debería estar desde el arranque ante Egipto y hasta que Argentina finalice su participación en este Mundial, que ojalá sea el 19 de julio con la copa bajo el brazo.

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Si Paredes juega como titular, el equipo de mitad de cancha fluye de manera distinta. De Paul, Enzo y Alexis se sueltan más y pueden acompañar a Messi y el delantero de turno en funciones ofensivas, cortando un poco con la Messidependencia para generar peligro.

Además, Cuti Romero y Lisandro Martínez tendrían una opción más para jugar desde el fondo, o mismo para tomar la lanza y proyectarse en defensa, ya que LP5 tiene entre sus virtudes la de relevar de gran manera a la zaga cuando es necesario.

¿Quién debería ser el sacrificado para que entre Paredes? Ninguno de los tres volantes, sino que debería salir del 11 inicial Thiago Almada, para que Enzo ocupe el rol de mediapunta, como en su mejor temporada en Chelsea, y que Mac Allister y De Paul tengan ese rol “box-to-box” que tan aceitado tienen y que catapultaron a la Selección a ganar el Mundial pasado.

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El mapa de pases de Leandro Paredes en el Mundial (vía SofaScore Latam)

Scaloni se caracterizó por mostrarse camaléonico con las formaciones de Argentina, y a mover las piezas necesarias para que el equipo funcione correctamente. Es momento de que vuelva a tomar esa postura y adapte el equipo a lo que la Copa del Mundo le está exigiendo a la Selección: mayor orden, mayor concentración, mayor temple y más opciones de ataque que no sean únicamente en los pies de Messi. La solución para lograr eso, es contar con Paredes de arranque. Basta de inventos.

Cómo formaría a la Selección Argentina ante Egipto y para el resto del Mundial

Salvo cuestiones físicas, con este ingreso de Paredes, la Selección Argentina debería jugar de manera idéntica a como afrontó el mejor partido de la historia del ciclo Scaloni, en aquel 4 a 1 ante Brasil en 2025.

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Incluso, la Albiceleste podría ser todavía mejor, con Messi reemplazando a Thiago Almada respecto a lo que fue aquel encuentro en el Monumental, y Lisandro Martínez ocupando el lugar que supo tener Otamendi, tal como sucede en esta Copa del Mundo.

Ante Egipto, y de ahora en más, Argentina tendría que formar con Dibu Martínez al arco, obviamente; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro y Tagliafico en la defensa, De Paul, Paredes y Alexis en el triángulo de mitad de cancha, Enzo Fernández suelto por delante de ellos para asociarse con Messi y con Julián Alvarez o Lautaro Martínez, aunque ambos deben mejorar su rendimiento.

Los datos de Paredes no mienten

Frente a Argelia, en el debut, no sumó minutos. En los dos de los tres partidos restantes fue alternativa desde el banco, siendo recambio de Rodrigo De Paul. Ante Jordania fue titular y jugó los 90′. En total, lleva 134 minutos jugados de 390 posibles, casi un tercio de lo que lleva Argentina en este Mundial.

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En lo que respecta a impacto, Paredes intentó 214 pases, de los cuales acertó 200, lo que simboliza un 93% de efectividad total. En defensa, tuvo 10 contribuciones totales, entre incercepciones, recuperaciones, despejes y bloqueos. Todos ellos positivos. La única contra fue una amarilla en el primer partido, ante Austria.