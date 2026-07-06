Bélgica apunta nuevamente contra la FIFA, denuncia irregularidades y pide que Balogun continúe suspendido

A través de un nuevo comunicado, el combinado belga afirmó que desde FIFA no le dieron respuestas por la situación del delantero rival.

Luego de emitir un comunicado en el que se mostraron en desacuerdo por la decisión de FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun, la Real Asociación Belga de Fútbol volvió a apuntar contra el ente regulador del Mundial en la previa del partido contra Estados Unidos por los 8vos de final.

En esta oportunidad, desde la RABF revelaron que le pidieron explicaciones a la FIFA para entender el motivo de la decisión de levantar la suspensión a Balogun y que por el momento no recibieron respuesta alguna, a pesar de que intimaron tanto a nivel verbal como escrito.

Además de esto, afirmaron que desde el ente regulador del fútbol internacional no se manejaron acorde a lo que manifiesta el reglamento y aseguraron que también se negaron a darles respuestas a las solicitudes legítimas que presentaron en las últimas horas.

Por último, a través de este nuevo comunicado oficial, informaron que “no queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”, por lo que harán las gestiones pertinentes para que el delantero estadounidense no pueda estar en el próximo compromiso.

Así las cosas, en las próximas horas seguirá la lucha legal para determinar o no la presencia de Balogun en el partido. Por el momento la sanción al delantero fue suspendida por un año, por lo que Mauricio Pochettino podrá contar con él y alinearlo nuevamente como titular.

El comunicado de la Real Asociación Belga de Fútbol

Tras su declaración anterior, la RBFA desea explicar públicamente el desarrollo de los acontecimientos de las últimas horas.

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Tras enterarse por la prensa de la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la misma, así como explicaciones sobre el procedimiento seguido, al tiempo que exponía su posición a la luz de la normativa aplicable.

Como única respuesta, la FIFA informó a la RBFA que consideraba esta carta como un recurso, que se había designado un juez y que la RBFA solo disponía de unas pocas horas para finalizar dicho recurso. La FIFA no comunicó ninguna información.

Para que un recurso sea admisible, el reglamento de la FIFA establece que la decisión motivada debe haber sido notificada previamente al recurrente. Mientras la RBFA solicitaba simplemente explicaciones legítimas, la FIFA calificó por su cuenta esta solicitud como un recurso, al mismo tiempo que se aseguraba inmediatamente de que fuera declarada inadmisible.

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Todo esto ocurrió mientras, en paralelo, la FIFA se negaba a responder a las solicitudes legítimas de la RBFA.

Además, durante la reunión de coordinación del partido, la FIFA eliminó deliberadamente de su presentación la sección relativa a la suspensión automática de los jugadores. Este punto, sin embargo, había sido abordado en todas las reuniones similares previas a los cuatro encuentros anteriores. La RBFA interrogó a la FIFA, tanto de forma oral como por escrito, sobre las razones de este cambio, sin obtener, no obstante, ninguna respuesta.

Es importante precisar que, hasta la fecha, la RBFA no ha recibido ninguna decisión ni explicación alguna por parte de la FIFA al respecto. Por lo tanto, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.

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Independientemente del resultado deportivo de este encuentro, la RBFA está profundamente preocupada por el desarrollo de los acontecimientos y continuará luchando, en las próximas horas, días y meses, para defender los principios fundamentales de ética y equidad deportiva, así como los intereses del fútbol en su conjunto.

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