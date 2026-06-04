Bentaleb le apuntó a Argentina tras la victoria de Argelia ante Países Bajos: “Conclusiones positivas”

El experimentado mediocampista del Lille francés ya le apuntó al debut en Estados Unidos ante los campeones del mundo vigentes.

La Selección de Argelia, rival de Argentina para el estreno en el Mundial el próximo martes 19 de junio, amargó la despedida de Países Bajos de sus hinchas en Rotterdam al imponerse 1-0 en el amistoso de preparación que tuvo lugar este miércoles, gracias a un gol de Anis Hadj Moussa a falta de cuatro minutos para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario.

Aunque el equipo que conduce Vladimir Petkovic evidenció algunos desajustes en defensa, lo compensó con buen trato de pelota y gran predisposición al sacrificio, mostrándose combativo para recuperar en mitad de cancha ante un seleccionado que en Europa, al menos hasta ayer, era señalado como candidato a llegar lejos en la Copa del Mundo.

Su propio entrenador ya había anunciado que en el amistoso ante Países Bajos iban a encontrar dificultades como las que le podría plantear Argentina en el estreno mundialista y una vez finalizado el encuentro fue Nabil Bentaleb, experimentado mediocampista que milita en el Lille francés, quien le apuntó al equipo de Lionel Scaloni.

“Fue un partido importante para nosotros, para prepararnos para el Mundial. Sabemos que nos vamos a enfrentar a una Selección Argentina muy fuerte y necesitábamos un equipo de este calibre para poder evaluar nuestro nivel. Hoy hemos sacado bastantes conclusiones positivas”, manifestó el futbolista de 31 años.

Selección de Argelia.

“No hacen falta palabras especiales para motivarse para un Mundial. Es evidente que muy pocos de nosotros hemos jugado ya en uno, porque tenemos muchos jugadores jóvenes. Tendremos que aportar nuestra experiencia a este tipo de partidos y tenemos el deber de compartirla con los más jóvenes”, agregó Bentaleb.

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Petkovic sigue buscando el equipo

Consumada la victoria de Argelia sobre Países Bajos en Rotterdam, el entrenador Vladimir Petkovic fue autocrítico al señalar e incluso contabilizar los siete errores concretos que cometió su equipo, a la vez que dijo seguir buscando la alineación ideal para el estreno en el Mundial ante Argentina.

“Todavía no he encontrado mi once inicial. Sigo buscándolo y les doy a todos la oportunidad de convencerme. Hay algunas señales muy positivas de ciertos jugadores que me están poniendo las cosas un poco difíciles. Espero que sigan así, pero aún es demasiado pronto para hablar del once inicial”, manifestó ante la prensa.

Data clave

Victoria 1-0 de Argelia ante Países Bajos con gol de Anis Hadj Moussa.

ante Países Bajos con gol de Anis Hadj Moussa. Martes 19 de junio será el debut mundialista de Argelia contra la Selección Argentina.

será el debut mundialista de Argelia contra la Selección Argentina. Vladimir Petkovic contabilizó siete errores en el amistoso y no definió su once inicial.