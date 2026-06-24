Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 corre riesgo de suspensión ante la creciente alerta por tormentas en Miami

El Hard Rock Stadium no cuenta con techo retráctil, por lo que ante una tormenta, la FIFA se verá obligada a suspender el partido.

Brasil vs. Escocia es uno de los partidos más atractivos que tiene la Jornada 3 de la Fase de Grupos de este Mundial 2026. El encuentro definirá la suerte de ambas naciones en la competición y tendrá el majestuoso Hard Rock Stadium de Miami como escenario. No obstante, crece la preocupación ante la alerta de tormentas que afecta la región de la Florida.

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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, se esperan tormentas para las 17hs, en hora local, con más de un 50% de chances de precipitaciones. Y si bien el partido está pactado para dar inicio a las 18hs en horario local y la lluvia como tal no sería un impedimento para su desarrollo, sí lo sería una eventual tormenta eléctrica.

El Hard Rock Stadium no tiene techo para evitar la suspensión por tormentas eléctricas. (Getty)

El de posibles suspensiones de partidos era uno de los temas más preocupantes para este Mundial 2026, luego de haber tenido varias detenciones en el pasado Mundial de Clubes. Sin embargo, hasta la fecha apenas hemos sufrido una, en el Francia vs. Irak del pasado lunes. Por lo demás, todo se ha llevado a cabo según lo programado.

Francia vs. Irak, Weather Delay en Philadelphia. La única suspensión de la Copa del Mundo hasta ahora. (Getty)

Ahora Brasil vs. Escocia corre ese riesgo, y es que el Hard Rock Stadium cuenta con un techo fijo y no retráctil sobre el campo de juego, por lo que cualquier amenaza de tormentas eléctricas activará el protocolo de seguridad nacional en Estados Unidos y provocará la suspensión de toda actividad deportiva al aire libre por, cuanto menos, 30 minutos.

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El seleccionador de Escocia ya está al tanto de esta situación

Si bien nada se sabrá a ciencia cierta hasta que suceda, en el campus escocés ya tomaron nota de la situación climática y su entrenador, Steve Clarke, reconoció en conferencia de prensa que tienen algo preparado por si el partido llega a ser suspendido temporalmente.

Steve Clarke aseguró que Escocia tiene algo preparado por si hay una suspensión por lluvias. (Getty)

“Ya hemos visto el pronóstico climático, es posible que haya disrupciones por la lluvia. Tenemos una estrategia en mente para lidiar con ello“, afirmó ante los medios. “Obviamente, no sabes cuánto puede llegar a retrasarse todo, así que si eso resulta inevitable, ojalá sea corto. Pero tenemos una idea para afrontarlo y sabemos lo que hacer si llega a darse esa situación“, completó.

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Posiciones del Grupo C en el Mundial 2026

Fixture del Grupo C

Síntesis

Brasil vs. Escocia podría suspenderse por más del 50% de probabilidad de tormentas en Miami.

podría suspenderse por más del 50% de probabilidad de tormentas en Miami. 30 minutos es la suspensión mínima por tormentas eléctricas en Estados Unidos.

es la suspensión mínima por tormentas eléctricas en Estados Unidos. Steve Clarke preparó una estrategia de Escocia para afrontar las posibles suspensiones climáticas.