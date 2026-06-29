Bubista, DT de Cabo Verde, reveló la estrategia para enfrentar a Argentina: “Nada es imposible”

Este viernes los africanos quieren dar la sorpresa ante los vigentes campeones y su entrenador palpitó el enfrentamiento.

El próximo viernes, la Selección Argentina se mide ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un partido que define un clasificado a la siguiente ronda y a la vez a un eliminado. Con ese panorama sobre la mesa, Bubista rompió el silencio y analizó lo que será el histórico encuentro ante los vigentes campeones en un mata-mata.

Pedro Leitão Brito, conocido popularmente con su apodo, es el entrenador del combinado africano que hizo historia en el Mundial al conseguir la clasificación a los duelos de eliminación directa tras haber compartido grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Inmerso en ese contexto, ahora chocará contra los héroes de Qatar 2022 y también frente a Lionel Messi…

Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial 2026. (Getty Images)

Con vistas hacia lo que será el enfrentamiento, el director técnico manifestó: “Estamos orgullosos de lo que ya hicimos hasta aquí. Una vez más demostramos que somos un país pequeño, pero que luchamos para las cosas que queremos conseguir“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Para nosotros nada es imposible“, sentenció.

Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en el duelo estelar de este viernes. “Primero es un orgullo poder enfrentar a Argentina, un país con el que tenemos una conexión antigua“, reconoció en primera instancia el entrenador. Inmediatamente después, Bubista añadió: “Hay muchos caboverdianos que emigraron a Argentina desde hace mucho tiempo“.

Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Por otro lado, reveló la táctica ideal. “Tenemos la voluntad de hacer las cosas con nuestra identidad, independientemente de nuestro adversario. Haremos un partido con actitud y responsabilidad“, aseguró el estratega. Además, el entrenador deslizó: “Sabemos que Argentina tiene a los mejores jugadores del mundo y a Messi que para muchos es el mejor de todos los tiempos“.

Antes de cerrar su discurso en la previa del encuentro contra Argentina, soltó: “Para nuestro equipo y los caboverdianos es un motivo de satisfacción“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su relato al respecto. “Todos los caboverdianos están satisfechos por esto“, aseguró sin titubear el director técnico que lidera al minúsculo país africano.

Bubista, entrenador de Cabo Verde en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Por último, el entrenador se encargó de hacer una conclusión final. “Desde el inicio dijimos que uno de los objetivos que teníamos era mostrar el país al mundo y poder enfrentar a la Argentina de Messi en una fase como esta es excelente para nuestro país, independientemente del partido en sí”, sentenció Bubista ante el micrófono.