Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, junto al resto de la directiva tiene una preocupación que va por fuera del armado del equipo y la competencia en sí.

La misma es la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador de la Albiceleste tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que está por entrar en los últimos seis meses de vínculo. En este sentido, desde la AFA ya idearon un plan para mantenerlo en el mediano y largo plazo.

Según pudo saber Bolavip, ya existieron las charlas entre la casa madre del fútbol argentino y el DT oriundo de Pujato. Allí le hicieron saber que si deseo es que continúe en el cargo y tienen la intención de ofrecerle una extensión por cinco años más, por lo que el nuevo contrato sería hasta 2031.

Por el lado de Scaloni hay buena predisposición, por lo que no habrá problemas en llegar a un acuerdo para renovar por cinco años más. El único detalle es que este acuerdo se dará luego de que la Albiceleste finalice su participación en la Copa del Mundo, ya que es la prioridad para el DT.

“Estamos hablando pero no es momento de enfocarse en eso”, le dijeron a Bolavip desde el entorno de Scaloni, en una señal de que las negociaciones van en buen curso y es cuestión de tiempo hasta que el entrenador estampe la firma en el nuevo vínculo con la Selección Argentina.

Qué dijo Scaloni sobre su renovación de contrato

“Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA”, dijo semanas atrás Scaloni en diálogo con Radio La Red.

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Siguiendo por la misma línea, afirmó que hay buena predisposición para llegar rápidamente a un acuerdo: “La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas”.

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