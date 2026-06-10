Capitanes: los únicos autorizados a hablar con el árbitro en el Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo, FIFA estableció que se mantendrá la zona de capitanes para dialogar con las autoridades del partido.

En el Mundial 2026, la FIFA implementará cambios fundamentales en el protocolo de comunicación entre jugadores y árbitros, consolidando una medida que ya se aplicó en la Eurocopa 2024. La directriz establece que solo los capitanes de cada equipo estarán autorizados a dirigirse al árbitro en situaciones determinantes, mejorando la fluidez del juego y fomentando el respeto mutuo durante los encuentros.

La regla del “Solo Capitanes” en el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB), organismo rector de las reglas del fútbol, ha aprobado directrices que establecen un protocolo claro para la comunicación entre equipos y árbitros. Según estas normativas, solo un jugador de cada equipo, normalmente el capitán, podrá aproximarse al árbitro cuando lo haga de manera respetuosa y en situaciones específicas tras incidentes o decisiones fundamentales.

Lionel Messi en la zona de capitanes habla con el árbitro. (Getty).

Esta medida fue implementada previamente en competiciones de América del Sur a través de la CONMEBOL y en ligas nacionales como la Liga Profesional Argentina a partir de la fecha 14 del Torneo Clausura 2024. La experiencia ha demostrado que reduce conflictos innecesarios, disminuye los tumultos alrededor de los jueces y acelera la reanudación del juego, elementos cruciales para mantener la continuidad en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.

Deberes y responsabilidades del capitán ante el árbitro

El capitán no solo tiene el privilegio de comunicarse con el árbitro, sino que asume responsabilidades significativas. Según las directrices de la FIFA, el capitán debe garantizar que sus compañeros permanezcan a una distancia razonable del árbitro, sin interferir en la interacción. Debe colaborar activamente para que sus compañeros no se aproximen a una zona exclusiva establecida a cuatro metros del juez.

Cuando el árbitro lo considere oportuno, retrasará la reanudación del partido con el objetivo de conceder tiempo a los capitanes para que expliquen la decisión a sus jugadores y les exijan comportamiento correcto. El capitán debe interactuar siempre con respeto; de no hacerlo, el árbitro adoptará medidas disciplinarias inmediatas, incluyendo amonestaciones con tarjeta amarilla por mostrar desaprobación con palabras o acciones.

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Sanciones para quienes violen la directriz

La aplicación de esta regla en el Mundial 2026 conllevará sanciones estrictas. Todo jugador que no sea el capitán y que intente aproximarse al árbitro en la zona exclusiva recibirá una tarjeta amarilla por mostrar desaprobación con acciones. Si varios jugadores de un equipo ingresan en esta zona, al menos uno de ellos será amonestado, normalmente el primero en acceder o el que se acerque con mayor agresividad.

Estas medidas buscan establecer un código de disciplina claro durante la competencia. Las protestas contra decisiones arbitrales no serán toleradas, y cualquier intento de rodear al juez resultará en sanciones inmediatas. El rigor en la aplicación de estas directrices es fundamental para garantizar que el torneo transcurra con orden y respeto hacia los árbitros.

Excepciones y casos especiales

La FIFA permite excepciones controladas en situaciones muy particulares. El árbitro podrá decidir a su discreción si interactúa o permite que otro jugador que no sea el capitán se aproxime a él en casos específicos: cuando el jugador ha cometido una infracción, ha sufrido una falta o está lesionado. Estos casos son puntuales y responden a necesidades operativas del partido.

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Un caso especial se presenta cuando el guardameta es el capitán del equipo. En esta situación, antes del lanzamiento de la moneda al aire previo al saque inicial, se informará al árbitro de qué jugador está designado para acercarse a él en su lugar. De esta manera, se aseguran que la comunicación fluya correctamente sin que la ausencia del capitán en el campo afecte el protocolo establecido por la FIFA.

Beneficios para la fluidez del juego en el Mundial

La implementación de esta directriz en el Mundial 2026 responde a objetivos claros establecidos por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por Pierluigi Collina. La medida busca aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir interrupciones innecesarias y evitar que los árbitros sean acosados por múltiples jugadores tras decisiones controversiales. Al concentrar la comunicación en el capitán, se garantiza una interacción respetable y ordenada.

Esta estrategia ha demostrado ser efectiva en torneos previos, mejorando tanto la experiencia del aficionado como la relación entre jugadores y árbitros. En una competencia como el Mundial 2026 con 48 selecciones y un formato ampliado, mantener el control arbitral es esencial para que el torneo se desarrolle sin interrupciones excesivas y con equidad deportiva en todas las fases de la competencia.