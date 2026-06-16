Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre sudamericanos y africanos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Argentina se mide frente a la Selección de Argelia en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Austria y Jordania.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en Arrowhead Stadium, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la Albiceleste iniciarán su camino ante los Zorros del Desierto, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico y jerarquía en su debut.

Cuti Romero. (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este martes 16 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Perú: 20:00 hours

20:00 hours México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)

21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) España: 03:00 horas (del miércoles 17 de junio)

¿Qué canal pasa Argentina vs. Argelia EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TV Pública, TyC Sports, Telefé y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—. Además se podrá ver por Disney+.

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El fixture del Mundial 2026