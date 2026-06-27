Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este sábado 27 de junio, Argentina y Jordania se enfrentan por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define el rumbo hacia la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima.

El vigente campeón ya está clasificado como líder de la zona, tras un excelente arranque: vencieron 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. No conforme con ganar contundentemente sus dos partidos, los oriundos de Sudamérica se impusieron con 5 goles de Lionel Messi que le sirvieron para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, al superar a Miroslav Klose.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

En contraparte, el seleccionado ubicado geográficamente en la región de Medio Oriente, no tuvieron el mejor comienzo de la competición: perdieron 3-1 Austria y 2-1 Argelia. Dichos resultados, como no podía ser de otra manera, lo dejaron en la última posición del grupo. Tal como se esperaba en la previa, fue el equipo más débil y padeció la diferencia de jerarquía entre los planteles.

Qué canal pasa Argentina vs. Jordania

El compromiso entre Argentina y Jordania, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

A qué hora se juega Argentina vs. Jordania

Los combinados nacionales de Argentina y Jordnia se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este sábado a las 23 horas de la República Argentina, en el AT&T Stadium, ubicado en la reconocida ciudad de Dallas de Estados Unidos.

Publicidad

El fixture completo del Mundial 2026