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Mundial 2026

Cómo ver en vivo y online Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre Socceroos y africanos por los 16avos de final de la cita máxima.

Cómo ver en vivo y online Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza
© Getty ImagesCómo ver en vivo y online Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En la continuidad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Australia se mide frente a la Selección de Egipto en lo que promete ser partidazo por un lugar en los octavos. Los equipos buscarán imponerse para meterse entre los 16 mejores del certamen.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra de los Socceroos se jugarán su destino ante Los Faraones, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico, velocidad y el empuje de sus hinchas en este trascendental choque eliminatorio.

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¿A qué hora juegan Australia vs. Egipto por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este viernes 3 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

  • Argentina: 15:00 horas
  • Uruguay: 15:00 horas
  • Brasil: 15:00 horas
  • Chile: 14:00 horas
  • Bolivia: 14:00 horas
  • Paraguay: 14:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas
  • Ecuador: 13:00 horas
  • Colombia: 13:00 horas
  • Perú: 13:00 horas
  • México: 12:00 horas
  • Estados Unidos: 14:00 horas (ET) / 11:00 horas (PT)
  • España: 20:00 horas

¿Qué canal pasa Australia vs. Egipto EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

El cuadro del Mundial 2026

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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