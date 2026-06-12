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Mundial 2026

Cómo ver en vivo y online Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para seguir de cerca el partido entre los norteamericanos y los europeos en Toronto.

Canadá jugará de local en Toronto ante Bosnia y Herzegovina
© GettyCanadá jugará de local en Toronto ante Bosnia y Herzegovina

Este viernes 12 de junio, en el Toronto Stadium de Toronto, Canadá y Bosnia y Herzegovina se encuentran frente a frente bajo la órbita de su primer partido en el Mundial 2026 que organizará el propio país norteamericano, en conjunto con sus vecinos Estados Unidos y México. El mundo entero paralizado, siguiendo de cerca este compromiso.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

No es un detalle menor que los organizadores, comandados estratégicamente por Jesse Marsch, disputan su tercer Mundial y por primera vez lo hacen en condición de anfitriones del certamen. El combinado local buscará cambiar la racha tras sus experiencias previas en México 1986 y Qatar 2022, donde no logró sumar unidades.

Jesse Marsch y Stephen Eustaquio. (Foto: Getty).

Jesse Marsch y Stephen Eustaquio. (Foto: Getty).

Por su parte, Bosnia y Herzegovina llega con confianza tras sellar su clasificación al dar un batacazo histórico en el repechaje frente a Italia. Los Dragones vuelven a jugar una Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia, tras su única participación previa en Brasil 2014, con la ilusión intacta de avanzar de fase en el Grupo B que también integran Qatar y Suiza.

Qué canal pasa Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

A qué hora se juega Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Los seleccionados de Canadá y Bosnia y Herzegovina se encontrarán frente a frente este viernes 12 de junio, desde las 16:00 horas de la República Argentina, en el Toronto Stadium de Toronto.

Los árbitros de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
  • Cuarto árbitro: Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita)
  • VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)
  • AVAR: Antonio García (España)

El fixture del Mundial

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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