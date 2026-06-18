Cómo ver en vivo y online Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este jueves 18 de junio a última hora, Canadá y Qatar se enfrentan por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque comienza el camino rumbo a la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

El seleccionado que juega de local ya que es organizador del Mundial, viene de empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut absoluto. El autor del gol fue Cyle Larin, en el tanto que sirvió para rescatar un empate en los minutos finales del primer cotejo de la zona. Sin embargo, el elenco que comanda el estadounidense Jesse Marsch desde mayo de 2024, va por la clasificación.

Por otro lado, el combinado oriundo de Medio Oriente que dirige tácticamente el experimentado español Julen Lopetegui, en la primera jornada igualó 1-1 frente a Suiza. De hecho, el tanto llegó en la última jugada del partido, cuando Miro Muheim marcó un gol en propia puerta y significó el primer punto qatarí en una Copa del Mundo ya que en 2022 no sumó ninguna unidad.

Qué canal pasa Canadá vs. Qatar

El compromiso entre Canadá y Qatar, que correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+, que también transmite el cotejo.

A qué hora se juega Canadá vs. Qatar

Los combinados nacionales de Canadá y Qatar se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este jueves a las 19 horas de la República Argentina, en el BC Place, ubicado en la reconocida ciudad de Vancouver, en la zona sudoeste de la nación más al norte del continente.

El fixture completo del Mundial 2026