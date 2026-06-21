Sebastián Beccacece, tras el empate de Ecuador con Curazao: ”Lucharemos hasta que tengamos vida”

Ecuador, este sábado 20 de junio, no pudo sumar de a tres en el que, a priori, era el partido más accesible que tenía en el Grupo E de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Empató 0 a 0 con Curazao en el Estadio de Kansas City y, como en la primera jornada perdió 1 a 0 con Costa de Marfil, apenas suma un punto, por lo que quedó al borde de la eliminación.

Encima, en la última jornada de su zona se enfrentará a Alemania, rival al que le tiene que ganar sí o sí, si quiere meterse en los 16vos de final. Y si bien se presume como una misión casi imposible por como viene jugando, Sebastián Beccacece, entrenador del combinado ecuatoriano, no pierde las esperanzas de dar el batacazo.

“Hasta que tengamos vida lucharemos, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Ahora tenemos la posibilidad de ganarle a una selección que nunca hemos podido. Vamos a ir a buscar el partido contra Alemania, nosotros mostramos argumentos para seguir creyendo”, comentó el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior al empate.

Por otro lado, Beccacece se señaló como el culpable de la situación, aunque remarco que la Selección de Ecuador mereció más en su compromiso con Curazao: “Soy el principal responsable. El fútbol tiene cosas que uno no puede explicar. Tuvimos total dominio del partido, no vi nunca un equipo descompensado, sino que no pudimos concretar”.

Ecuador apenas suma un punto en lo que va del Mundial 2026. Getty Images.

Para cerrar, reconoció su poco feeling con los hinchas. Sin embargo, aun así, les hizo un pedido especial de frente al choque con el equipo que comanda Julian Nagelsmann: “Yo no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano y tengo fe de que en el último partido se curará, pero sigan confianto en estos chicos”.

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¿Cuándo juega Ecuador contra Alemania por el Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Ecuador por la fase de grupos de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se jugará el jueves 25 de junio a las 14:00 horas local en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. En paralelo, Costa de Marfil y Curazao se estarán enfrentando en Filadelfia.