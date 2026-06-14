Cómo ver en vivo y online Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre africanos y sudamericanos por la primera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada inaugural del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Costa de Marfil se mide frente a la Selección de Ecuador en lo que promete ser uno de los duelos más parejos y atractivos de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho en una zona que comparten con Alemania y Curazao.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

El encuentro se disputará en el Philadelphia Stadium (conocido habitualmente como Lincoln Financial Field), ubicado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Con capacidad para más de 68.000 espectadores, este imponente recinto será el escenario donde la Tri de Sebastián Beccacece inicie su ilusión mundialista ante los vigentes campeones de África.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este domingo 14 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 20:00 horas

20:00 horas Uruguay: 20:00 horas

20:00 horas Brasil: 20:00 horas

20:00 horas Chile: 19:00 horas

19:00 horas Bolivia: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 18:00 horas

18:00 horas Colombia: 18:00 horas

18:00 horas Perú: 18:00 horas

18:00 horas México: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos: 19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT)

19:00 horas (ET) / 16:00 horas (PT) España: 01:00 horas (del lunes 15 de junio)

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO por TV?

El partido entre Alemania y Curazao, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de Telefé y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El fixture del Mundial