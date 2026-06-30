Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 30 de junio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los 16avos de final.

Continúan llevándose a cabo los 16avos de final del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, luego de la clasificación de Canadá tras imponerse por 1-0 sobre Sudáfrica, este lunes ofreció tres partidos realmente atractivos que confirmaron más clasificados para la próxima etapa de la Copa del Mundo.

Sucede que Brasil, Paraguay y Marruecos dejaron en el camino a Japón, Alemania y Países Bajos y se transformaron en protagonistas confirmados de los octavos de final del certamen más importante de todos. Pero, claro, la actividad no se detiene y continuará durante este martes 30 de junio, con otros tres grandes compromisos.

Todo comenzará con el encuentro que pondrá frente a frente a los seleccionados de Costa de Marfil y Noruega, quienes quedaron segundos en sus respectivos grupos y quieren seguir diagramando un buen Mundial. Posteriormente, Francia, uno de los principales candidatos al título, se topará con Suecia con la misión de no admitir ninguna sorpresa.

Por último, ya en horario nocturno, llegará el momento de México, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Luego de conseguir puntaje perfecto en la fase de grupos, el conjunto norteamericano luchará con Ecuador, que consiguió el pasaje agónicamente con una victoria que quedará en la memoria ante la mismísima Alemania.

PARTIDOS DEL MARTES 30 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Costa de Marfil vs. Noruega

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

14:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

Francia vs. Suecia

MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos

18:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, TyC Sports y Claro.

México vs. Ecuador

Estadio Azteca (Ciudad de México), México

22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El cuadro del Mundial 2026