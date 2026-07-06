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Mundial 2026

Cómo ver en vivo y online España vs. Portugal por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos por los octavos de final.

Pedri y Cristiano Ronaldo
© GettyPedri y Cristiano Ronaldo

En el marco de las llaves de eliminación directa de los octavos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Portugal en lo que promete ser un duelo de altísimo voltaje y paridad absoluta en esta fase decisiva. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto hacia los cuartos de final.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el At&T Stadium de Dallas, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde la escuadra ibérica se jugará su destino ante el combinado luso, que llega dispuesto a plasmar toda su jerarquía ofensiva, orden y sus principales figuras mundiales en este trascendental choque a todo o nada.

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¿A qué hora juegan España vs. Portugal por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este lunes 6 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

  • Argentina: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Paraguay: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)
  • España: 21:00 horas
Lamine Yamal. (Foto: Getty).

Lamine Yamal. (Foto: Getty).

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¿Qué canal pasa España vs. Portugal EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

El cuadro del Mundial 2026

Lautaro Toschi
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