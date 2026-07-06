Cómo ver en vivo y online España vs. Portugal por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos por los octavos de final.

En el marco de las llaves de eliminación directa de los octavos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Portugal en lo que promete ser un duelo de altísimo voltaje y paridad absoluta en esta fase decisiva. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto hacia los cuartos de final.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el At&T Stadium de Dallas, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde la escuadra ibérica se jugará su destino ante el combinado luso, que llega dispuesto a plasmar toda su jerarquía ofensiva, orden y sus principales figuras mundiales en este trascendental choque a todo o nada.

¿A qué hora juegan España vs. Portugal por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este lunes 6 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) España: 21:00 horas

Lamine Yamal. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa España vs. Portugal EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El cuadro del Mundial 2026