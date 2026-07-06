Cómo ver en vivo y online España vs. Portugal por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

En el marco de las llaves de eliminación directa de los octavos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Portugal en lo que promete ser un duelo de altísimo voltaje y paridad absoluta en esta fase decisiva. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto hacia los cuartos de final.
El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.
El encuentro se disputará en el At&T Stadium de Dallas, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde la escuadra ibérica se jugará su destino ante el combinado luso, que llega dispuesto a plasmar toda su jerarquía ofensiva, orden y sus principales figuras mundiales en este trascendental choque a todo o nada.
¿A qué hora juegan España vs. Portugal por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este lunes 6 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Paraguay: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)
- España: 21:00 horas
Lamine Yamal. (Foto: Getty).
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¿Qué canal pasa España vs. Portugal EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.