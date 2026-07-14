Cómo ver en vivo y online Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Franceses y españoles definen este martes en Dallas el primero de los boletos a la gran final del certamen FIFA.

Las selecciones de Francia y España se enfrentan este martes en el AT&T Stadium de Dallas por la primera de las dos semifinales del Mundial 2026, pero en un partido que en Europa han decidido declarar una “final anticipada” con considerar a ambos equipos como los máximos favoritos desde la previa a quedarse con el título.

Francia se ha mostrado como un equipo sumamente agresivo en el ataque, sin requerir de una excesiva posesión de pelota para poner en posición de definición a dos futbolistas que, además, se han mostrado muy efectivos de cara al gol como Kylian Mbappé, que ya sumo 8, y Ousmane Dembéle, que tiene 5.

España sí hace de la tenencia su mayor fortaleza y ese control le ha valido también haber recibido apenas un gol en lo que va del certamen. Sin embargo, no tiene el mismo poder de fuego de su rival de cara al gol. Además, todavía espera a que Lamine Yamal termine de destacar al nivel de otras grandes figuras que han brillado en el certamen.

El AT&T Stadium recibe la semifinal entre Francia y España.

¿A qué hora juegan Francia vs. España?

El partido que las selecciones de Francia y España disputarán en el AT&T Stadium de Dallas buscando sellar boleto a la gran final del Mundial 2026 está programado para comenzar a las 16.00, en hora de Argentina, de este martes 14 de julio.

¿Qué canal pasa Francia vs. España?

La primera de las semifinales del Mundial 2026, que Francia y España protagonizarán este martes en Dallas, podrá verse en vivo por televisión a través de DSports, canal también disponible en la grilla de Flow, y TV Pública. También se podrá seguir de manera online a través de las plataformas de streaming de Disney+, DGO, Flow y Paramount+.

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Las probables formaciones de Francia y España

El seleccionado francés saltaría al terreno de juego con Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; y Kylian Mbappé.

El seleccionado español haría lo propio con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal.