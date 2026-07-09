Cómo ver en vivo y online Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Franceses y marroquíes reeditan en Boston las semifinales de Qatar, buscando un boleto para esa misma instancia en el certamen FIFA.

Las selecciones de Francia y Marruecos serán las encargadas de inaugurar este jueves los cuartos de final del Mundial 2026, enfrentándose en el Gillette Stadium de Boston. El árbitro del partido será el argentino Facundo Tello y en el VAR estará su compatriota Hernán Mastrángelo.

Se tratará además de la reedición de una de las semifinales que tuvo la pasada edición de la Copa del Mundo celebrada en Qatar, encuentro en el que el seleccionado francés terminó imponiéndose por 2-0 gracias a los goles de Theo Herández y Kylian Mbappé.

Una vez más, el representativo galo llega como favorito a ganar la llave, habiendo registrado pleno de victorias en lo que va de la competencia, finalizando con puntaje perfecto la fase de grupos e imponiéndose 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final y 1-0 a Paraguay en octavos.

Marruecos fue segunda de Brasil en la primera fase, en la que cosechó los mismos 7 puntos que el seleccionado sudamericano con el que igualó en el estreno, pero quedándose atrás en diferencia de gol. En dieciseisavos de final eliminó en tanda de penales a Países Bajos, mientras que en octavos despachó a Canadá con una goleada 3-0.

Mbappé quiere conducir a Francia a su tercera semifinal consecutiva.

¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos?

El partido que las selecciones de Francia y Marruecos disputarán en el Gillette Stadium de Boston para inaugurar los cuartos de final del Mundial 2026 está programado para comenzar a las 17.00 en hora de Argentina.

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¿Qué canal pasa Francia vs. Marruecos?

El duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos podrá verse en vivo por televisión por DSports y TyC Sports. De manera online podrá seguirse a través de las plataformas de streaming DGO, Flow y Paramount+.

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