Cómo ver en vivo y online Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Dallas se estrena como sede del Mundial 2026 con el partido entre neerlandeses y asiáticos.

Este domingo 14 de junio Países Bajos y Japón se enfrentan para dar inicio a la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026 en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, también conocido como el AT&T Stadium. Se trata del mismo grupo en el que se encuentran Suecia y Túnez, los encargados de cerrar la jornada.

Los dirigidos por Ronald Koeman están bajo la obligación de llegar lejos en esta Copa del Mundo. Es el seleccionado que más puntos ha sumado históricamente sin conseguir levantar el trofeo. Será necesario arrancar con el pie derecho en pos de ese objetivo.

Países Bajos debuta en el Mundial 2026. (Getty)

En sus amistosos preparatorios registró dos triunfos (2-1 vs. Noruega en marzo y ante Uzbekistán en junio), un empate (1-1 vs. Ecuador en marzo) y una derrota (0-1 vs, Argelia en junio), aunque en todo 2025 únicamente había perdido por penales contra España en semifinales de Nations League.

Por el lado de Japón, el seleccionado del Sol Naciente siempre es la gran promesa que termina sin dar el golpe sobre la mesa. Y a esta Copa del Mundo, es la selección que llega más diezmada. En la antesala del torneo, su capitán, Wataru Endo fue desafectado de la convocatoria debido a una lesión en el tobillo. Previo a ello ya se habían quedado afuera Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, todos titulares indiscutibles.

La responsabilidad de Japón recae en Take Kubo y Doan. (Getty)

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¿Qué canal pasa Países Bajos vs. Japón?

El partido entre Países Bajos y Japón, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Países Bajos vs. Japón?

Los seleccionados de Países Bajos y Japón se encontrarán frente a frente este domingo 14 de junio, desde las 17:00 horas de la República Argentina, en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.