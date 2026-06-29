Cómo ver en vivo y online Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este lunes 29 de junio, Países Bajos y Marruecos se enfrentan por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define la clasificación a los octavos de final y un equipo queda eliminado inmediatamente.

Después de un complicado arranque de certamen, los neerlandeses se acomodaron. Empataron 2-2 con Japón y luego acumuló dos triunfos seguidos: venció 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez. Con estos resultados, el elenco comandado tácticamente por Ronald Koeman, finalizó líder de su zona con 7 unidades, para pasar de ronda como puntero.

En contraparte, los oriundos del norte de África volvieron a ser de lo mejor de su continente. En la primera fecha, empataron 1-1 con Brasil, pero dejando muy buenas sensaciones que se confirmaron después: le ganó 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití. Tras esas estadísticas acumuladas, clasificó como escolta de los pentacampeones, pero con el objetivo en dar el gran golpe.

Ismael Saibari, delantero de Marruecos en el Mundial. (Getty Images)

Qué canal pasa Países Bajos vs. Marruecos

El compromiso entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN.

A qué hora se juega Países Bajos vs. Marruecos

Los combinados nacionales de Países Bajos y Marruecos se encuentran frente a frente en el tercer turno de la jornada, es decir este lunes a las 22 horas de la República Argentina, en el Estadio BBVA de Guadalupe, ubicado en Monterrey, México.

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El fixture completo del Mundial 2026