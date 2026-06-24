Cómo ver en vivo y online Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026, Sudáfrica y Corea del Sur se ven las caras en un partidazo decisivo de la primera fase. Ambos llegan con chances de clasificar y necesitan ganar para poder decir presente en los dieciseisavos mientras miran de reojo lo que sucede con México y República Checa.
Los mejores partidos del Mundial 2026 se pueden ver por Disney+.
El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey (Estadio BBVA), ubicado en la ciudad de Guadalupe. Allí, los africanos se jugarán su destino ante los Tigres de Asia, que llegan dispuestos a sumar su segundo triunfo y meterse entre los 32 mejores de la competencia.
¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
- España: 03:00 horas (del jueves)
¿Qué canal pasa Sudáfrica vs. Corea del Sur EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.