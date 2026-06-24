Cómo ver en vivo y online Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre africanos y asiáticos por la tercera fecha de la fase de grupos.

Por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026, Sudáfrica y Corea del Sur se ven las caras en un partidazo decisivo de la primera fase. Ambos llegan con chances de clasificar y necesitan ganar para poder decir presente en los dieciseisavos mientras miran de reojo lo que sucede con México y República Checa.

Los mejores partidos del Mundial 2026 se pueden ver por Disney+.

El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey (Estadio BBVA), ubicado en la ciudad de Guadalupe. Allí, los africanos se jugarán su destino ante los Tigres de Asia, que llegan dispuestos a sumar su segundo triunfo y meterse entre los 32 mejores de la competencia.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)

21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) España: 03:00 horas (del jueves)

¿Qué canal pasa Sudáfrica vs. Corea del Sur EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture y resultados del Mundial 2026