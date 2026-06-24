Cómo ver en vivo y online Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos y norteamericanos por la tercera fecha de la fase de grupos.

En el marco de la jornada definitoria del Grupo B del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de Suiza se mide frente a la Selección de Canadá en lo que promete ser un duelo de estilos muy atractivo de la primera fase. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el liderazgo absoluto en una zona que comparten con Bosnia y Herzegovina y Qatar.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde los de la escuadra helvética se jugarán su destino ante The Canucks, que llegan dispuestos a plasmar todo su poderío físico, velocidad y el empuje de su localía en este trascendental cierre de zona.

¿A qué hora juegan Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 hours (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 hours (ET) / 12:00 horas (PT) España: 21:00 horas

Suiza busca el pasaje a 16avos de final. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa Suiza vs. Canadá EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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