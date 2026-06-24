Dónde y en qué estadio se está jugando Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos y norteamericanos por la tercera jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la segunda fecha del Grupo B, la Selección de Suiza se enfrenta a la Selección de Canadá en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este miércoles 24 de junio, donde el conjunto helvético busca imponer su jerarquía táctica frente a uno de los seleccionados anfitriones, The Canucks, que intentan hacer valer su localía continental en esta fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Suiza vs. Canadá?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo B es el imponente BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular techo retráctil soportado por cables y por ser la casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS, cuenta con una capacidad de 54.000 espectadores para esta cita de la FIFA.

El césped canadiense luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta jornada mundialista, siendo la sede principal del certamen en territorio de Canadá.

BC Place Vancouver. (Foto: Getty).

Las tablas del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026