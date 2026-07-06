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Mundial 2026

Con Cristiano Ronaldo como foco, los mejores memes de la eliminación de Portugal del Mundial 2026

Las redes sociales estallaron con la derrota del conjunto luso y la despedida para siempre de CR7 en las Copas del Mundo.

Los mejores memes de la eliminación de Portugal
Los mejores memes de la eliminación de Portugal

El camino de Portugal en el Mundial 2026 llegó a su fin de manera agónica al caer frente a España en los octavos de final y, con esa derrota, también se cerró la historia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo. El delantero disputó el que fue oficialmente su último partido mundialista y una despedida de semejante magnitud no tardó en trasladarse a las redes sociales.

Como suele suceder en los grandes eventos futbolísticos, el humor fue protagonista. Los hinchas apelaron al folklore para celebrar la eliminación del astro portugués, mientras que otros apuntaron directamente a su rendimiento durante el encuentro. También hubo espacio para los memes dedicados exclusivamente al desarrollo del partido y las jugadas más polémicas.

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Bruno Carbajo
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