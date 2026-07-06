Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

A pesar de ser una de las figuras del plantel, Roberto Martínez lo envió al banco de suplentes para este cruce estelar.

Este lunes por la tarde, Portugal se enfrenta a España por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para conocer al elenco eliminado y al clasificado entre los 8 mejores. Sin embargo, lo que llama la atención en este compromiso es la sorpresiva ausencia de Bernardo Silva en la formación inicial.

Un dato importante a tener en cuenta es que solo jugó 87 minutos en lo que va del Mundial: 45′ ante República Democrática del Congo, 14′ con Uzbekistán y 28′ frente a Croacia por los 16avos de final. De hecho, ni siquiera entró contra Colombia. De esta manera, pasó de ser titular en el debut ante los africanos, a perder mucho terreno en la consideración del entrenador.

Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo, figuras de Portugal. (Getty Images)

Lo cierto es que Bernardo Silva no juega por decisión táctica. Después de ser titular solamente en el primer partido contra RD Congo, Roberto Martínez decidió relegar al zurdo al banco de suplentes por una cuestión estratégica y ligada a lo futbolístico. Por ese motivo, hay que aclarar que no está lesionado, debido a que se trata a una elección del cuerpo técnico.

La formación de Portugal ante España

El cuadro final del Mundial 2026