Por qué no hay partidos este miércoles 8 de julio por el Mundial 2026

El Mundial 2026 alcanzó un punto inédito desde que comenzó a rodar la pelota hace casi un mes. Este miércoles 8 de julio es la primera jornada sin partidos desde la inauguración del certamen, poniendo fin a una racha de 27 días consecutivos de fútbol que mantuvo la acción ininterrumpida entre la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final.

Lejos de tratarse de una suspensión o de un cambio de último momento, la pausa forma parte del calendario oficial de la FIFA, que desde el inicio del torneo contempló este día de descanso antes del arranque de los cuartos de final.

La decisión responde a la necesidad de otorgar un mayor tiempo de recuperación a los ocho seleccionados que continúan en carrera por el título, con el objetivo de que los futbolistas puedan llegar en igualdad de condiciones al inicio de los cuartos de final y la recta decisiva del campeonato.

A diferencia de las fases anteriores, cuando los partidos se repartían entre varias jornadas y cada equipo disponía de algunos días para recuperarse, desde esta instancia el margen de descanso se reduce considerablemente. Además, la medida también favorece a las delegaciones en materia de traslados entre sedes, teniendo en cuenta que existen grandes distancias entre muchas de las ciudades anfitrionas.

La FIFA determinó desde un princiipio un receso mundialista este miércoles 8 de julio (Getty).

Cuándo vuelve a disputarse el Mundial

La acción regresará el jueves 9 de julio, cuando se abrirán los cuartos de final con el duelo entre Francia y Marruecos desde las 17, en Boston. A partir de allí, cada encuentro será una final anticipada: los vencedores avanzarán a semifinales y los perdedores se despedirán definitivamente del sueño mundialista, en una carrera que concluirá el próximo 19 de julio con la gran final.

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Cronograma de los cuartos de final del Mundial

Jueves 9 de julio

Francia v Marruecos – Boston – 17.00hs

Viernes 10 de julio

España v Bélgica – Los Angeles – 16.00hs

Sábado 11 de julio

Noruega v Inglaterra – Miami – 18.00hs

v – Miami – 18.00hs Argentina v Suiza – Kansas City – 22.00hs