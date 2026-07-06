Dónde y en qué estadio se juega España vs. Portugal por el Mundial 2026

España y Portugal chocarán este lunes 6 de julio en el AT&T de Dallas por los Octavos de Final del Mundial 2026.

Dos de los candidatos a ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se enfrentarán este lunes 6 de julio por los Octavos de Final. Se trata de España y Portugal, selecciones de paises vecinos, que casualmente definieron hace tan solo unos meses la Liga de las Naciones de la UEFA 2025 (ganó el elenco luso por penales).

Este encuentro se llevará a cabo en el imponente estadio AT&T de la ciudad de Dallas, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, que se destaca principalmente por su techo retráctil electrificado y su pantalla gigante de alta definición colgante, una de las estructuras de video más grandes del mundo que domina el centro del campo.

El recinto en el que se enfrentarán España y Portugal cuenta con una capacidad expandible a más de 100.000 espectadores para eventos masivos y un diseño arquitectónico vanguardista libre de columnas internas, el estadio garantiza una visibilidad óptima desde cualquier asiento, consolidándose como una de las obras de ingeniería deportiva más imponentes del planeta.

Además, para este torneo, el estadio adaptó su infraestructura instalando una superficie de césped natural de última generación avalada por la FIFA, reemplazando temporalmente su habitual grama sintética. Asimismo, gracias a su avanzado sistema de climatización interna, el estadio mantendrá una temperatura controlada y agradable, protegiendo tanto a futbolistas como a fanáticos del intenso calor del verano texano y asegurando las condiciones ideales para un espectáculo de esta magnitud.

El estadio del España vs. Portugal. Getty Images)

Los resultados de los Octavos de Final del Mundial 2026

Cuatro seleccionados dejaron atrás los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y ya se enfocan en la siguiente instancia. Marruecos, que eliminó a Canadá; Francia, que desplazó a Paraguay; Noruega, que dejo en el camino a Brasil; e Inglaterra, que derrotó en el Estadio Azteca a México.

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Por otro lado, además de España vs. Portugal, este lunes se medirán Estados Unidos y Bélgica en Seattle. En tanto que el martes se cierran los Octavos de Final con Argentina vs. Egipto en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y con Colombia frente a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver.

En síntesis