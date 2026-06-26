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Los mejores memes de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 con Bielsa, Valverde y Muslera como protagonistas

La Celeste perdió contra España, quedó fuera del Mundial en fase de grupos y las redes no perdonaron.

Los memes de la derrota y eliminación de Uruguay
Los memes de la derrota y eliminación de Uruguay

Este viernes, en Guadalajara, se confirmó la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, luego de caer por 1-0 contra España, con gol de Álex Baena en lo que fue una floja respuesta de Fernando Muslera en el arco.

La Celeste completó una fase de grupos en la que no ganó ni un partido, empató con Cabo Verde y Arabia Saudita y terminó con un quiebre absoluto entre Marcelo Bielsa y referentes del plantel como Federico Valverde y el propio Muslera.

En ese contexto, y ante un resultado catastrófico para el seleccionado uruguayo, las redes sociales no perdonaron y, en el contexto del típico folklore futbolero, ironizaron sobre la eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo.

Los mejores memes de la eliminación de Uruguay

Germán Celsan
Germán Celsan
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