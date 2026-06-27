Fernando Muslera pidió disculpas por su error en la eliminación de Uruguay: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte”

El experimentado arquero fue protagonista de errores que le costaron la clasificación a la siguiente ronda al seleccionado charrúa.

Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 luego de su derrota ante España, que dejó a La Celeste como el peor tercero de la fase de grupos, con apenas 2 puntos, y sin opciones matemáticas de avanzar a 16avos de final. Uno de los grandes apuntados por este desastre charrúa fue su arquero, Fernando Muslera, protagonista en gran parte de los goles de sus rivales.

Muslera fue titular en los tres partidos, y tuvo fallos críticos tanto contra Arabia, como contra Cabo Verde y ante España, al punto tal de terminar siendo reemplazado en el entretiempo del encuentro contra el campeón europeo. Una vez consumada la derrota, el experimentado guardameta de 40 años, salió a dar la cara y enfrentar las críticas.

Muslera se equivocó gravemente en los goles de Cabo Verde y España. (Getty)

“Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara. Creo que ésta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos“, comenzó en su discurso ante los micrófonos de la prensa internacional en zona mixta. “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte. Más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”, admitió.

“Como les dije a los chicos cuando terminó el partido y estaban todos más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Les pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, expresó Muslera con total sinceridad.

“Lamentablemente, toca estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante. Porque este deporte tiene eso, este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita. Asumir lo que me toca y enfrentar todo lo que viene por delante”, concluyó.

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"NUNCA IMAGINÉ ESTAR SUFRIENDO TANTO POR ESTE DEPORTE" 🇺🇾💔



Fernando Muslera le envió un mensaje al pueblo uruguayo luego de la eliminación de la Celeste en fase de grupos del #MundialEnDSPORTS



🎙️@solesejas #DFSHA#FIFAWorldCup pic.twitter.com/JW6a0IHvfk — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 27, 2026

Muslera venía sin jugar con la Selección de Uruguay desde 2021, no fue parte del equipo de Marcelo Bielsa durante todo el proceso del seleccionador argentino al frente de La Celeste. Sin embargo, para esta Copa del Mundo, Bielsa puso su confianza en el golero campeón de América en 2011, aunque no terminó resultado como esperaba.

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