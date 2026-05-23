¿Cuándo sale la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026?

La FIFA puso el 1° de junio como fecha límite, pero Lionel Scaloni anunciará antes de ese día la nómina con 26 futbolistas.

El próximo jueves 11 de junio comienza la Copa del Mundo 2026 y es por eso que cada vez falta menos tiempo para que ultimen todos los detalles necesarios. En ese sentido, es prácticamente inminente que Lionel Scaloni dé a conocer los 26 futbolistas de la Selección Argentina que defenderán la corona en Estados Unidos, México y Canadá, tras la conquista en Qatar 2022.

Las listas de convocados de todas las selecciones del Mundial 2026

Cabe recordar que el entrenador reveló una prelista de 55 jugadores, de los que saldrán los protagonistas que viajarán a Norteamérica a representar a la Albiceleste. Sin embargo, bien se sabe que el director técnico debe hacer un recorte definitivo para quedarse únicamente con los elegidos para disputar el Mundial que tiene como fecha para la final el domingo 19 de julio.

Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que Scaloni tiene tiempo hasta el lunes 1° de junio para presentar la lista de convocados definitiva de la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo 2026. El primer día del mes mundialista es la fecha límite que impuso la FIFA para que las asociaciones le presenten la nómina confirmada del plantel que presentarán para jugar la competición más importante del planeta.

Sin embargo, el entrenador no esperaría hasta el último día que le otorga la casa madre del fútbol internacional, sino que lo hará antes. Así las cosas, Argentina presentaría los 26 convocados entre el jueves 28 y viernes 29. La información indica que entre esos días el director técnico revelará los futbolistas que representarán al país en el Mundial, en búsqueda del bicampeonato.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Con ese panorama sobre la mesa, resta conocer los pormenores y qué futbolistas ganan las pulseadas finales para adueñarse de un lugar. Pero como no podía ser de otra manera, Lionel Messi jugará su sexto Mundial con Argentina y alcanzará un nuevo récord ya que ningún otro jugador lo hizo antes. Sin embargo, Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa harán exactamente lo mismo.

Lionel Scaloni y Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Cómo se arma la lista de Argentina para el Mundial 2026

De cara a lo que será la Copa del Mundo, Roberto Ayala reveló cómo se diagrama la lista de convocados de la Selección Argentina. “Cada integrante del cuerpo técnico arma su propia lista y la manda al grupo de WhatsApp. Después por supuesto decide Scaloni, pero no hay mucha diferencia entre las listas“, confesó el ayudante de campo del entrenador albiceleste.

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

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