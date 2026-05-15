Con presente en la Premier League: Lyle Foster, la gran estrella de Sudáfrica para el Mundial 2026

El delantero del Burnley superó un cuadro de depresión que casi acaba con su carrera para ser el referente ofensivo de los Bafana Bafana en la Copa del Mundo.

Resta menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, y si bien son pocos los seleccionados que ya han hecho oficial sus respectivas listas de convocados para el torneo, hay nombres que caen de maduro que estarán en el Mundial 2026. Uno de ellos es Lyle Foster, donde Sudáfrica deposita sus esperanzas de hacerlo bien en el torneo.

Con apenas 25 años de edad, en Lyle Foster recae la responsabilidad de transformar en gol los ataques de los Bafana Bafana. El delantero del Burnley de la Premier League superó grandes adversidades personales, como un cuadro de depresión que cerca estuvo de hacerlo colgar los botines, y si bien los Clarets acaban descender al Championship, Foster ha tenido roce internacional de primer nivel.

Foster tiene 8 goles en 50 partidos de la Premier League. (Getty)

Lyle Foster debutó en la Selección de Sudáfrica en 2020, con 20 años recién cumplidos, y ha disputado 26 partidos con el seleccionado desde entonces, convirtiendo 10 goles.

Foster y la depresión que lo alejó varios meses del fútbol

En noviembre de 2023, cuando estaba en el mejor momento de su carrera deportiva, Lyle Foster comenzó a desaparecer de las convocatorias del Burnley. En aquel momento, Vincent Kompany dirigía a los Clarets.

Al cabo de algunas semanas, el propio club emitió un comunicado informando que el delantero sudafricano estaba lidiando con problemas severos de depresión y ansiedad y se encontraba recibiendo ayuda para tratar con esa situación personal.

Publicidad

Foster pasó unos meses alejado de las canchas, pero finalmente volvió. (Getty)

Lyle Foster quedó excluido del Burnley por varias semanas, e incluso se perdió la Copa Africana de Naciones con el seleccionado sudafricano, aunque finalmente volvió a la actividad y hoy es la referencia ofensiva tanto del club como de su selección.

Tras su regreso, Foster finalmente se abrió públicamente y en una entrevista con el medio local SuperSport de Sudáfrica, contó lo que le tocó atravesar: “Necesitaba reevaluar y entender lo que era bueno para mí en ese momento. Tenía que ser honesto conmigo mismo. Fue importante tener gente a mi alrededor con la que pude ser honesto, y al club, que me apoyó en todo momento”.

Publicidad

El grupo de Sudáfrica en el Mundial 2026

Sudáfrica comparte el Grupo A del Mundial 2026 con la anfitriona, México, República Checa y Corea del Sur.

Su debut en la Copa del Mundo será el 11 de junio, en el partido inaugural y en el mismísimo Estadio Azteca, contra México. La segunda de las presentaciones de los Bafana Bafana será contra República Checa, el 18 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El cierre de Sudáfrica en la Fase de Grupos será el 24 de junio contra Corea del Sur, nuevamente en tierras mexicanas, ya que jugará en el Estadio BBVA de Nuevo León.

Síntesis

El delantero Lyle Foster es la principal referencia ofensiva de Sudáfrica para el Mundial 2026 .

es la principal referencia ofensiva de para el . Lyle Foster registra 10 goles anotados en 26 partidos internacionales con los Bafana Bafana .

registra anotados en internacionales con los . Con 25 años, el atacante del Burnley liderará el ataque sudafricano en el Grupo A.