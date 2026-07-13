Murió Rob Dieperink, el árbitro que había sido apartado del Mundial 2026 por una denuncia que fue archivada

El neerlandés, de 38 años, falleció por causas que aún son investigadas. Fue excluido de la Copa del Mundo por una acusación que posteriormente fue desestimada por la Justicia británica.

El arbitraje internacional atraviesa horas de conmoción tras conocerse este lunes la muerte del neerlandés Rob Dieperink, de 38 años, quien meses atrás había sido apartado del Mundial 2026 luego de verse involucrado en una investigación judicial por abuso sexual que finalmente fue archivada por falta de pruebas.

La noticia fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que lamentó el fallecimiento de uno de sus árbitros con mayor proyección internacional. “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero“, expresó el organismo en un comunicado oficial.

Según informaron las autoridades neerlandesas, las causas del fallecimiento todavía no fueron dadas a conocer. Lo único que trascendió oficialmente es que las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación luego de hallar el cuerpo dee árbitro en la vía pública, en la misma calle donde tenía fijada su residencia.

Dieperink había sido uno de los árbitros elegidos por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026. Sin embargo, su nombre fue retirado un mes antes del inicio del torneo luego de ser demorado en Londres, en la antesala a un partido de Conference League. Allí fue se vio involucrado en una causa que lo acusaba de haber tenido un comportamiento indebido con un menor.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Sin embargo, la investigación avanzó rápidamente y la Justicia británica concluyó durante abril que no existían pruebas que sostuvieran la denuncia, por lo que el expediente fue archivado sin cargos contra el árbitro.

Publicidad

Tras conocerse esa resolución, el propio Dieperink rompió el silencio y manifestó el impacto que había tenido la situación en su vida personal y profesional. “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente“, declaró al diario neerlandés De Telegraaf.

A pesar de haber quedado desligado judicialmente, la FIFA decidió mantener su postura y lo excluyó definitivamente de la lista de árbitros designados para la Copa del Mundo. Su lugar fue ocupado por el francés Willy Delajod, quien posteriormente integró el equipo arbitral del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final.

Dieperink había debutado como árbitro principal de la Eredivisie en 2017 y también había formado parte del cuerpo arbitral de la Eurocopa 2024, donde se desempeñó como VAR.