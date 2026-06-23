Con su gol a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo alcanzó un récord en Mundiales que Messi no pudo conseguir

El delantero rompió un nuevo récord en el certamen y se acerca a los 1000 goles como profesional.

En el marco de la segunda fecha del Grupo K del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Portugal se enfrenta ante la Selección de Uzbekistán en búsqueda de obtener los tres puntos para liderar la zona luego del empate en el estreno.

Este Mundial no es uno más para Cristiano Ronaldo. El delantero de Al-Nassar de Arabia Saudita, se convirtió en el segundo en disputar seis mundiales junto a Lionel Messi, con el agregado de que rompió un récord que el futbolista de la Selección Argentina no alcanzó.

Gracias al gol que marcó en el minuto 5, el ex jugador de Real Madrid se convirtió en el primer futbolista que convertir goles en seis Copas del Mundo, ya que infló la red en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en el actual.

Cristiano Ronaldo has lift-off for Portugal at the World Cup 😤 pic.twitter.com/DLA0jIZlqa — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

De esta manera, el portugués sigue rompiendo récords en su carrera personal. Además de esto, es el jugador más longevo de su selección en convertir un tanto en mundiales ya que superó a Pepe, quien con 39 años estableció esta marca en el pasado Mundial de Qatar 2022.

Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera

En la lucha por llegar a los 1000 goles como profesional, el delantero portugués está cada vez más cerca de este logro. Esto se debe a que llegó a los 974 tantos en su carrera y está a tan solo 26 gritos de ser el primero en establecer la marca de los cuatro dígitos en la historia.

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Con este tanto, además le sigue sacando diferencia a Lionel Messi, su inmediato perseguidor. Con los cinco goles que convirtió hasta el momento en el Mundial, el delantero de la Selección Argentina llegó a los 916 y está a 58 de igualar al portugués.

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