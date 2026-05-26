Pierre Gasly expresó su frustración con Alpine tras el GP de Canadá: “Hay algo que no funciona”

Pierre Gasly salvó el fin de semana en el Gran Premio de Canadá con una gran remontada y un octavo puesto que le valió importantes puntos para el campeonato del mundo. Sin embargo, volvió a quedar lejos de Franco Colapinto. De hecho, perdió en todas las sesiones con el argentino en el Circuito Gilles Villeneuve.

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Y luego de la carrera, el francés se mostró disconforme con las últimas actualizaciones que Alpine le ha dado a su A526: “Básicamente, hay algo que no funciona desde Miami; hay mucho trabajo por hacer, espero que el equipo pueda ayudar. No creo que lo que aportaron las mejoras sea lo que buscábamos“, señaló, contrariado.

Gasly pudo remontar, pero quedó lejos de Colapinto y no entiende el motivo. (Alpine F1 Team)

“Creo que hay algo más fundamental, algo que obviamente estamos tratando de entender a partir de los datos. Hay cosas que no tienen sentido y que, por desgracia, por ahora no les hemos encontrado una solución“, completó al respecto.

Gasly decidió volver atrás con las actualizaciones en el GP de Canadá

Mientras a Franco Colapinto los cambios en el chasis y el alerón delantero le han resultado efectivos, Pierre Gasly no ha tenido la misma suerte y decidió correr el Gran Premio de Canadá con un fondo plano viejo, tal y como reportó Motorsport Francia.

El francés cambió el fondo plano buscando respuestas. (Alpine F1 Team)

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El objetivo de Alpine, y del piloto francés, fue intentar averiguar las causas de los problemas que está teniendo Gasly en estas últimas dos carreras, relacionadas con la pérdida de tracción.

Ahora todo eso será analizado en Enstone, buscando una solución para el GP de Mónaco, para lo cual Alpine tendrá dos semanas, ya que la próxima carrera será el 6 y 7 de junio.

Síntesis

Pierre Gasly terminó octavo en el GP de Canadá, detrás de Franco Colapinto.

terminó octavo en el GP de Canadá, detrás de Franco Colapinto. Actualizaciones del Alpine A526 no funcionan desde Miami, según declaró el piloto.

no funcionan desde Miami, según declaró el piloto. Fondo plano viejo fue utilizado en carrera para analizar la pérdida de tracción.