Conmebol palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un emotivo mensaje del Indio Solari

La Albiceleste se medirá ante el combinado dirigido por Thomas Tuchel este miércoles a partir de las 16 horas en Atlanta.

De las ocho selecciones que disputaron los cuartos de final del Mundial 2026, una sola es de Sudamérica, se trata de la Selección Argentina. La Conmebol alienta a su único representante en sus redes sociales y en esta oportunidad utilizó un emotivo mensaje del Indio Solari, el popular cantante que pasó a la inmortalidad el pasado 5 de junio.

Tras el fallecimiento de Carlos Solari, se filtró un audio que le había enviado a Lionel Messi a través de un intermediario, pero que finalmente pidió que no se lo mande por pudor. Como el mensaje era de aliento y de sumo afecto, quien tenía el audio optó por darlo a conocer públicamente ya que entendía que no faltaba el respeto a su memoria.

Este miércoles, en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra, la cuenta oficial de la Copa América compartió un muy lindo video de Lionel Messi con el audio del Indio Solari de fondo en el que decía: “Estás para eso, viejo. Estás para eso”, mientras de fondo suenan los acordes de To beef or not to beef, una de las canciones más conocidas del Indio solista.

El video que subió la cuenta de la Copa América

Messi va por un nuevo sueño

Por primera vez en su carrera, Lionel Andrés Messi enfrentará a la Selección de Inglaterra. El capitán sueña con volver a disputar una final de un Mundial, tal como sucedió en Brasil 2014 y en Qatar 2022. La Pulga es la gran figura de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo y quiere hacer historia un vez más.

DATOS CLAVE

El Indio Solari , popular cantante argentino, falleció el pasado 5 de junio.

, popular cantante argentino, falleció el pasado 5 de junio. Lionel Messi recibió un video de apoyo en la previa del partido ante Inglaterra.

recibió un video de apoyo en la previa del partido ante Inglaterra. “To beef or not to beef” es la canción de fondo en el video homenaje.