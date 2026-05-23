Entre Copa del Mundo y Copa del Mundo, como cuentan la vida los que aman el fútbol, llegó a las divisiones inferiores de Bayern Munich, se convirtió en el goleador más joven del club en Champions League y se ganó un lugar en la lista definitiva de Julian Nagelsmann.

En Enintracht Frankfurt no pasa un día sin que se lamenten el hecho de no haber podido hacer más para retener a ese niño al que a los 10 años habían decidido premiar con un par de botines personalizados, por marcar el mejor gol de todas las divisiones inferiores del club. La escena que tuvo lugar en un encuentro de la categoría Sub 11 todavía se puede disfrutar, gracias al video que uno de los asistentes al encuentro, maravillado con su talento, grabó en un gimnasio techado, utilizado para diferentes disciplinas.

Back in 2019, this goal from Frankfurt’s U11 side went viral. The scorer? Lennart Karl 😯



In 2022, he joined the Bayern academy, where he stood out with his performances, and last summer he was promoted to the first team for the FIFA Club World Cup, where he made his official… pic.twitter.com/TIzEyFbBnv — 433 (@433) November 23, 2025

El niño de cabellera rubia que lleva el número 6 en la espalda no es otro que Lennart Karl, quien recientemente se metió en la lista de 26 futbolistas convocados por Julian Nagelsmann para disputar el Mundial con la Selección de Alemania a partir de junio, mes en el que recién se estará cumpliendo un año desde su debut profesional en Bayern Munich.

Las relaciones entre los padres de aquel chico y Eintracht Frankfurt se deterioraron, nadie termina de explicar por qué, pero el interés que despertó en el equipo más poderoso de la Bundesliga era motivo suficiente. Un regreso a Aschaffenburg, club en el que había iniciado su formación, fue la cortina para que en 2022 terminará integrándose a las categorías juveniles del Bayern, con 14 años.

Lennart Karl durante la celebración de la última Bundesliga.

Entre Mundial y Mundial, como se cuenta la vida para los que aman el fútbol, Lennart Karl brilló en las categorías inferiores del club y los seleccionados alemanes, hizo su debut como profesional, volvió a ser viral por celebrar goles con las canilleras de Lionel Messi, a quien creció admirando, y se ganó también un lugar de privilegio en la consideración de Nagelsmann.

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Estados Unidos, un destino especial

El hecho de que Karl haya hecho su debut profesional en Bayern Munich en el partido que terminó con victoria 10-0 sobre Auckland City durante su estreno en la fase de grupos del último Mundial de Clubes, hace de Estados Unidos un destino especial para la joya, que ahora tendrá la oportunidad de disputar allí la primera Copa del Mundo de mayores con la Selección de Alemania.

En octubre de ese 2025 su nombre ganó lugar en los periódicos deportivos de todo el planeta, primero por convertirse en el goleador más joven en la historia de Bayern Munich en Champions League, anotándole un doblete al Brujas, y tres días después por marcar también en Bundesliga, para la goleada 3-0 ante Borussia Monchengladbach.

Admiración por Messi, también por Real Madrid

En enero de este año, Lennart Karl volvió a hacerse viral cuando se detectó que jugaba con canilleras con la foto de Lionel Messi y la frase “aprendiendo del mejor”. Las comparaciones no tardaron en llegar y fue Taufig Khalil, periodista que lo había descubierto por casualidad yendo a ver un partido en el que enfrentó a su hijo, quien las justificó a la perfección en la BBC.

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“Juega al estilo Messi porque su centro de gravedad es muy bajo, lo que significa que puede hacer giros muy rápidos. Utiliza su centro de gravedad para hacer giros y cambios de dirección rápidos, como un corredor de la NFL (fútbol americano). A veces lo hace demasiado, pero es joven”, señaló el reportero.

🤩 ¡ESTO ES ES-PEC-TA-CU-LAR!



🔝 Lennart Karl, una de las grandes figuras juveniles del Bayern Munich con tan solo 17 años, usa unas canilleras que tienen la imagen de LEO MESSI acompañada de la frase "APRENDIENDO DE LOS MEJORES"… 🔥 pic.twitter.com/lXpT0Ic9ja — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

Aunque Lennart Karl creció viendo brillar a Messi y queriendo aprender de él, su mayor anhelo no es jugar en Barcelona, sino en el Real Madrid. “No me puedo comparar con Messi porque él está en la cima y yo tengo un camino muy largo por recorrer. Él es mi ídolo. Bayern es un equipo muy grande y es un sueño jugar aquí, pero definitivamente quiero jugar algún día en Real Madrid. Es mi club soñado”, dijo tras otra demostración de talento en Champions, ante Sporting de Lisboa.

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Sus primeros títulos

Antes de saberse en la lista definitiva para disputar el Mundial con la Selección de Alemania, Lennart Karl celebró en el cierre de la temporada su primer título en cancha con Bayern Munich conquistando la Bundesliga. Sin embargo, ya había sido parte de los planteles campeones de la edición anterior de la liga alemana y también de la Supercopa de Alemania.

El grupo de Alemania en el Mundial

La Selección de Alemania compartirá el Grupo E del Mundial de 2026 con los seleccionados de Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Su estreno será el domingo 14 de junio ante el representativo caribeño en Houston.

Data clave

Lennart Karl jugará el Mundial 2026 convocado por la Selección de Alemania.

jugará el Mundial 2026 convocado por la Selección de Alemania. Bayern Munich registró su goleador más joven en Champions League ante Brujas.

registró su goleador más joven en Champions League ante Brujas. 14 de junio debutará la Selección de Alemania ante Curazao en Houston.