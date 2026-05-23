Tensión entre la Selección Argentina y Como por Nico Paz: la lesión que lo puede sacar del Mundial

El zurdo padece una lesión la rodilla, su club lo obliga a jugar este domingo y él se niega con el aval de los médicos de Argentina.

Nico Paz está ante un escenario realmente complicado. Bien se sabe que tiene una lesión en el borde de la rodilla, que lo podría marginar de la Copa del Mundo 2026, por lo que eso abrió un dilema enorme que mantiene en vilo a todo el ambiente. Este domingo, Como 1907 se enfrenta a Cremonese en un duelo clave que podría ser histórico para la institución italiana.

Lo cierto es que, en el cotejo correspondiente a la última fecha de la Serie A TIM 2025/26, el conjunto de Lombardía se juega la clasificación a la UEFA Champions League, lo que marcaría un antes y un después en el club, por lo que se trata de un encuentro sumamente importante. Sin embargo, el futbolista no quiere jugar ya que su prioridad absoluta está apuntada a disputar el Mundial.

Nico Paz, futbolista argentino del Como 1907. (Getty Images)

En ese sentido, los médicos de Como 1907 sostienen que el jugador puede jugar frente a Cremonese ya que se encuentra en óptimas condiciones físicas y la cuestión no le impide su presencia sobre el campo de juego. Además, con la posibilidad de acceder a la máxima competición europea, el elenco italiano quiere contar con su figura más destacada, que fue reconocido por la liga.

En contraparte, en la Asociación del Fútbol Argentino la postura es contundente. Esto se debe a que, para los médicos de la Selección Argentina, un mínimo impacto podría provocar que se pierda el Mundial. De esta manera, el español nacionalizado albiceleste es el principal protagonista de una novela que debe definirse en estas horas, antes del duelo del domingo a las 15:45 hs.

Nico Paz y Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Publicidad

Cabe recordar que la lesión en el borde de la rodilla ya lo marginó del partido ante Parma, donde el Como 1907 se impuso por 1-0 en la fecha 37 de la Serie A, es decir en el último compromiso por el ámbito doméstico. Sin embargo, su equipo quiere arriesgarlo y está decidido a hacerlo, debido a que considera primordial la clasificación a la Champions League del próximo ciclo.

Nico Paz, futbolista argentino del Como 1907. (Getty Images)

La temporada de Nico Paz en Como 1907

El nacido en Santa Cruz de Tenerife que jugaría el Mundial 2026 con la Selección Argentina, tiene un valor de mercado que oscila los 65 millones de euros debido a su gran actualidad, según Transfermarkt. En la última temporada disputó un total de 40 partidos, entre los que convirtió 13 goles y repartió 8 asistencias. Además, tiene contrato vigente con Como 1907 hasta junio de 2028.

Publicidad

DATOS CLAVE