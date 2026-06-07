Cristiano Ronaldo palpitó su sexto Mundial con la Selección de Portugal

El delantero portugués publicó un posteo en sus redes sociales luego de la victoria de su equipo ante Chile.

Cristiano Ronaldo se prepara para romper un nuevo récord en el fútbol. Mientras lucha para transformarse en el primer jugador en llegar a los 1000 goles como profesional, el portugués se convertirá en uno de los únicos tres futbolistas en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

Es que, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el ‘Bicho’ tendrá su sexta edición consecutiva junto a la Selección de Portugal, luego de disputar desde el 2006 en adelante. De esta manera, romperá una marca histórica a la que también llegará Lionel Messi con la Selección Argentina.

Referido a esto, el delantero de Al Nassr de Arabia Saudita publicó un posteo en sus redes sociales luego de la victoria de Portugal ante Chile, en donde palpitó lo que será su sexta participación en un Mundial, certamen en el que aún no logró consagrarse campeón con su país.

“A preparar el Mundial”, escribió Cristiano Ronaldo junto a una foto suya arengando a sus compañeros en el vestuario y otras dos disputando el partido amistoso frente a la Selección de Chile, que terminó con victoria de su equipo por 2 a 1, con goles de Gonzalo Guedes y Bruno Fernandes.

A preparar o Mundial 🇵🇹💪 pic.twitter.com/nWjD5lb0bd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 6, 2026

El fixture de Portugal en el Mundial 2026

Fecha 1 : Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14.00 horas

: Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14.00 horas Fecha 2: Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14.00 horas

Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14.00 horas Fecha 3: Colombia vs. Portugal – sábado 27 de junio a las 20.30 horas

Publicidad

Datos claves