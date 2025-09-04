Es tendencia:
Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas

El combinado nacional que dirige Néstor Lorenzo busca sellar la clasificación a la próxima Copa del Mundo este jueves.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de la Selección de Colombia ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.
Este jueves y por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo, la Selección de Colombia se enfrenta a Bolivia. El encuentro que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, comienza a partir de las 20:30 horas, es transmitido a través de la pantalla de DSports y a cargo del árbitro argentino Darío Herrera.

Por un lado, el combinado nacional que comanda tácticamente Néstor Lorenzo viene de acumular dos empates de manera consecutiva por el certamen que brinda el boleto al Mundial 2026. En la última fecha FIFA, primero igualó 0-0 contra Perú y pocos días más tarde sumó otro empate ante Argentina por 1-1, por lo que quiere retornar a sumar de a tres unidades.

Por otra parte, el seleccionado que dirige Óscar Villegas viene con otro presente a diferencia de su rival, pero destaca por su irregularidad. En los últimos compromisos por Eliminatorias Conmebol, Bolivia cayó 2-0 frente a Venezuela y luego venció 2-0 a Chile, lo que le permitió llegar con chances de clasificar a falta de solamente dos fechas para que finalice la competencia.

Los escenarios posibles en Colombia ante Bolivia

  • Si Colombia gana, automáticamente se clasificará a la Copa del Mundo 2026 sin importar los demás resultados de los partidos que se juegan en simultáneo.
  • Si Colombia empata, podría clasificar al Mundial siempre y cuando Venezuela no le gane a Argentina, que juegan al mismo tiempo en Buenos Aires.
  • Si Colombia pierde pondrá en jaque la clasificación a la próxima Copa del Mundo ya que Bolivia quedará a solo dos puntos y Venezuela podría ponerse a una unidad si le gana a Argentina, a falta de una fecha.

La tabla de posiciones de la Eliminatorias Sudamericanas

¿Qué canal pasa Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

