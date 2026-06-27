Cuándo pueden enfrentarse Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con Argentina y Portugal en el Mundial 2026

Los dos astros pueden verse las caras en una instancia decisiva de la Copa del Mundo por primera vez en su carrera.

Con la fase de grupos del Mundial 2026 llegando a su desenlace y el cuadro de los dieciseisavos de final prácticamente definido, comenzó a tomar forma el camino de cada selección rumbo al título. Y con ello apareció una de las preguntas que más se repiten entre los fanáticos: ¿cuándo podrían volver a enfrentarse Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con Argentina y Portugal?

La respuesta se conoció este viernes cuando el empate 0-0 entre Portugal y Colombia dejó al seleccionado luso en el segundo puesto del Grupo K y, por ende, quedó ubicado en la mitad opuesta del cuadro respecto de la Selección Argentina.

De esta manera, el único escenario posible para un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo será nada menos que la final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo quiere ser el verdugo de Argentina.

La oportunidad que no pudo ser

Hasta antes de disputarse la última fecha del Grupo K existía otro escenario posible. Es que si Portugal derrotaba a Colombia y se quedaba con el primer puesto, habría quedado del mismo lado del cuadro que Argentina y ambos seleccionados podrían haberse cruzado en los cuartos de final. Sin embargo, el empate modificó por completo ese recorrido, dejando al conjunto cafetero ocupando ese boleto como potencial rival albiceleste en cuartos.

El cuadro de Argentina y España

Argentina, que aseguró el primer puesto del Grupo J, comenzará su camino en la fase eliminatoria enfrentando a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Si logra avanzar, se medirá en octavos con el ganador del cruce entre Australia y Egipto, mientras que recién después deberá afrontar los cuartos y una eventual semifinal para alcanzar la definición del torneo.

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Portugal, por su parte, deberá recorrer un camino completamente distinto. Tras finalizar segundo de su grupo, el equipo de Cristiano Ronaldo jugará los dieciseisavos frente a Croacia y, en caso de avanzar, enfrentaría en octavos a España. Solo si supera todas las instancias llegará al partido decisivo.

Lionel Messi sueña con el bicampeonato del mundo.

Messi y Cristiano comparten Mundiales desde Alemania 2006, pero nunca pudieron enfrentarse en la máxima cita del fútbol. Estuvieron cerca en Rusia 2018, cuando podían coincidir en cuartos de final, aunque la eliminación de Portugal ante Uruguay frustró ese cruce.

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Ocho años después, el destino volvió a abrir una posibilidad. Esta vez, el escenario es todavía más especial: si ambos quieren protagonizar el primer Argentina-Portugal de la historia en un Mundial, deberán llegar hasta la gran final del 19 de julio.

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