En la previa del debut de los de Lionel Scaloni, una de las figuras de la Roja en 2010 expuso los motivos por los que la Albiceleste es candidata en esta edición.

El Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Argentina se prepara para arrancar su defensa del título. Los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán el próximo martes ante su par de Argelia en Kansas City con el objetivo de iniciar su participación con el pie derecho.

Los campeones del mundo en Qatar 2022 aspiran a retener la corona y David Villa, que sabe lo que es levantar el trofeo de la FIFA, destacó las virtudes de la Albiceleste, posicionándola como una de las grandes candidatas a celebrar el 19 de julio en la final.

El máximo goleador de la historia de la Selección Española, que llevó a la Roja al título en Sudáfrica 2010, dialogó con Olé, llenó de elogios al plantel argentino e hizo especial hincapié en la actualidad de Lionel Messi.

“Argentina es la actual campeona. Tiene un grandísimo equipo, sigue teniendo a Messi en un estado físico fantástico, que es el mejor del mundo para mi, lo voy a decir siempre. Argentina siempre es una de las favoritas”, comenzó el exjugador de Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid.

David Villa en Sudáfrica 2010. (Foto: Getty)

Y completó: “Estuvo muchos años sin ganar y siempre era favorita, imagínate ahora que es campeona. En todas las líneas la Selección tiene un plantillón y es una de las favoritas”.

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El fixture del Grupo J del Mundial 2026

Fecha Partido Horario Ciudad Estadio 16 de junio 2026 Argentina vs Argelia 22:00 Kansas City Arrowhead Stadium 17 de junio 2026 Austria vs Jordania 01:00 Santa Clara Levi’s Stadium 22 de junio 2026 Argentina vs. Austria 14:00 Arlington AT&T Stadium 23 de junio 2026 Jordania vs. Argelia 00:00 Santa Clara Levi’s Stadium 27 de junio 2026 Argelia vs. Austria 23:00 Kansas City Arrowhead Stadium 27 de junio 2026 Argentina vs Jordania 23:00 Arlington AT&T Stadium

Argentina y España podrían curzarse en 16avos de final

Aunque alguno de los máximos candidatos debería sufrir un traspié para que se dé esta combinación, Argentina y España tienen chances de verse las caras temprano en el Mundial 2026. Si la Albiceleste o la Roja finalizan segundos en su grupo y el otro lidera su zona, habrá choque por un lugar en octavos de final.

Datos clave

16 de junio de 2026 : Argentina debuta ante Argelia en Kansas City.

: Argentina debuta ante Argelia en Kansas City. David Villa : El exjugador español elogió el estado físico de Lionel Messi.

: El exjugador español elogió el estado físico de Lionel Messi. 16avos de final: Argentina y España pueden cruzarse si uno finaliza segundo.