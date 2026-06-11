De vacaciones en Ibiza: la novia de Marcos Senesi grabó su reacción ante el llamado de Scaloni para ir al Mundial

El defensor fue elegido como el reemplazante de Leonardo Balerdi, que es baja por una lesión muscular.

Este jueves se confirmó que Marcos Senesi se suma al plantel de la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo 2026, que ya está en juego. Debido a la lesión de Leonardo Balerdi que se conoció hace apenas unos días, Lionel Scaloni determinó que el zaguero central sea el reemplazante natural. En ese sentido, se reveló el video de cuando se enteró la convocatoria.

De 29 años, el defensor que acaba de ser presentado como refuerzo de Tottenham tras su paso por Bournemouth. Tras un gran hermetismo, donde se especuló con la posibilidad de que Guido Rodríguez, Máximo Perrone, Emiliano Buendía y Marcos Acuña, el cuerpo técnico confirmó que el nacido en Concordia lucirá la celeste y blanca.

Marcos Senesi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que Kelci-Rose Bowers grabó la reacción de Senesi al enterarse la novedad de que integrará la lista de convocados para el Mundial. En plenas vacaciones y a punto de ir a cenar, su novia filmó el momento estelar que significó un antes y un después en la carrera del defensor. Como no podía ser de otra manera, fue un instante sumamente emocionante.

Mientras su pareja relataba el contexto de que estaban disfrutando de unos días en el exterior, justo detrás de ella estaba Marcos en llamada recibiendo la noticia. Una vez finalizada, el futbolista no pudo contener la emoción y, con los ojos llenos de lágrimas, se abrazó a Kelci-Rose y festejaron la citación a la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo 2026.

🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.



What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026

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La última presentación de Senesi con el combinado nacional se produjo el 27 de marzo de 2026, donde disputó la totalidad del encuentro en lo que fue el triunfo por 2-1 frente a Mauritania en el amistoso que se disputó en La Bombonera previo al inicio de la cita mundialista.

La última temporada de Marcos Senesi

Durante lo que fue su último tiempo en Bournemouth, club con el que no renovó su contrato y así arregló su llegada a Tottenham, disputó un total de 39 juegos: no anotó goles, aportó cinco asistencias y fue amonestado en ocho ocasiones. En total, estuvo en cancha durante 3.365 minutos.

Marcos Senesi en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).

El fixture de Argentina en el Mundial 2026