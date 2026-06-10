Dibu Martínez predijo hasta dónde llegará la Selección Argentina en el Mundial 2026

El arquero argentino hizo un ping pong y dio su predicción para la Albiceleste en la lucha por defender el título.

Tras disputar los dos encuentros de preparación, la Selección Argentina dio vuelta la página y ya se prepara para disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en el que se enfrentará a la Selección de Argelia, Austria y Jordania en búsqueda de la clasificación a 16avos de final.

Previo al debut mundialista, Emiliano Martínez, arquero de la Albiceleste, participó en un ping pong de Zoomex, en donde palpitó un posible cuadro desde los octavos de final. Allí determinó cómo le irá al equipo comandado por Lionel Scaloni en la defensa del título de Qatar 2022.

Según el pálpito de ‘Dibu’, la Selección Argentina se consagrará bicampeona del mundo. En esta oportunidad, le ganará la gran final en el MetLife Stadium de New Jersey a la Selección de Brasil por penales, luego de empatar en los 120 minutos reglamentarios.

Para el arquero argentino, la Albiceleste en octavos de final eliminará a la Selección de España. En cuartos de final, se verá las caras con Francia, reeditando así la final de Qatar 2022, y nuevamente será el equipo de Scaloni el que salga victorioso de ese cruce.

En semifinales, el rival será un histórico como lo es Inglaterra. En su pálpito, Martínez también aseguró que será empate en los 120 minutos y victoria argentina por penales, tal como ocurrirá para él en la final frente a Brasil, en lo que sería un partido inédito en la historia del Mundial.

🇦🇷🏆 Las predicciones de Emiliano Martínez para la Copa del Mundo 2026.



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Dibu Martínez se recupera para el Mundial

El arquero argentino, que semanas atrás sufrió una fractura de dedo jugando para Aston Villa, está en la recta final de la recuperación de su lesión. El próximo viernes será un día clave para determinar si puede ser exigido o si se lo deberá esperar un tiempo más.

En base a esto, Scaloni y su cuerpo técnico definirán si lo tienen en cuenta para el partido del debut frente a la Selección de Argelia, o bien si el lugar lo ocupa Gerónimo Rulli a la espera de que ´Dibu´ pueda estar disponible para la segunda fecha del Grupo J ante Austria.

Datos claves

Emiliano Martínez pronosticó que Argentina será bicampeona del mundo en el Mundial 2026 .

pronosticó que Argentina será bicampeona del mundo en el . La Selección Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos.

enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. El arquero vaticinó una victoria por penales ante Brasil en la gran final.