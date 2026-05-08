Un ex DT de Cristiano Ronaldo pronosticó que jugará el Mundial de 2030: “Biológicamente tendrá poco más de 30 años”

El entrenador que también se dará cita en el próximo Mundial cree que el portugués tiene con qué convertirse en el único jugador de la historia en participar de 7 Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo no se da por vencido en la búsqueda del único gran título que le falta a su laureada carrera como futbolista profesional y con 41 años está listo para disputar su sexto Mundial con la Selección de Portugal, con el deseo de hacerlo posible.

El astro portugués que desde enero de 2023 milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita ha reconocido en más de una ocasión que su carrera está llegando a su fin, especialmente a nivel internacional de selecciones, por lo que la Copa del Mundo de 2026 tendrá un gran valor simbólico por representar no solo su despedida del certamen, sino también la de Lionel Messi, con quien ha mantenido una excepcional rivalidad deportiva por dos décadas.

Sin embargo, hay un exentrenador de Cristiano Ronaldo que cree posible que destroce todos los récords mundialistas con una séptima participación en 2030, Mundial en el que Portugal será una de las sedes de la competencia que también albergarán España, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Se trata de René Meulensteen, quien fuera asistente de Alex Ferguson en Manchester United, que apuntó a que se ponga el foco en la edad biológica del futbolista y no en la que muestra su documento de identidad.

“A simple vista tiene 41 años, pero biológicamente probablemente tenga poco más de treinta. Es uno de esos casos en los que, si la mente está dispuesta, lo demás viene solo. No cabe duda de que se cuida lo mejor posible”, dijo en entrevista con Goal el director técnico neerlandés, que actualmente se desempeña como asistente de Graham Harold en la Selección de Irak, que también jugará el próximo Mundial y compartirá el Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Cristiano tiene la misión de anotar en un sexto Mundial, que además buscará conquistar con la Selección de Portugal.

“Creo que si se mantiene sin lesiones y en plena forma, tendremos que esperar a ver qué pasa con Portugal , porque posiblemente sería el jugador de mayor edad en el Mundial . Eso sin duda le preocupará, sobre todo teniendo en cuenta que el Mundial se celebrará en Portugal. ¡Ya falta poco!”, agregó sobre la posibilidad de que dispute una nueva Copa del Mundo con 45 años.

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El grupo de Portugal en el Mundial 2026

La Selección de Portugal, que parte entre las favoritas a pelear por un título que no ha ganado nunca antes en su historia, compartirá el Grupo K del Mundial 2026 con la República Democrática de Congo, Uzbekistán y Colombia. Su debut será el 17 de junio en Houston, ante Congo.

Goles en todos los Mundiales que disputó

Cristiano Ronaldo no solo es el máximo goleador histórico de la Selección de Portugal, sino que además ostenta el récord de ser el único jugador del planeta en marcar goles en cinco Mundiales, con el deseo de expandirlo al sexto este año.

Su mejor marca fue en Rusia 2018, donde convirtió un triplete ante España y un tanto más ante Marruecos. En las otras cuatro ediciones, su cosecha fue de tan solo un gol: ante Irán en Alemania 2006, ante Corea del Norte en Sudáfrica 2010, ante Ghana en Brasil 2014 y también ante Ghana en Qatar 2022.

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